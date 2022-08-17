‘Schengen’ sorunu büyüyor! Şimdi de paralar iade edilmiyor: Tam 3 bin TL…

Schengen vize alımlarında yaşanan gecikmeler, artan retler hem iş dünyası hem de vatandaşları mağdur ediyor. Uzayan vize değerlendirme süreçleri ve artan retler nedeniyle ticari seyahatlerini gerçekleştiremeyen iş insanlarının sayısı artarken, tatil planı yapanlar da bu durumdan etkileniyor.

'TALEP YOĞUNLUĞU'NU SEBEP GÖSTERİYORLAR

10 haftaya kadar uzayabilen bekleme süresi, toplanan sayısız evrak, ortalama 3 bin lira tutarında vize başvuru ücretini karşılayanlar ise yeni bir sorunla karşı karşıya. Türk vatandaşları vizeyi alamadığı gibi vize başvuru ücretini de geri alamıyor.

NTV’de yer alan haberde, konsolosluklarla yapılan görüşmelerdeyse taleplerin yoğun olmasından kaynaklı başvuruların ileri tarihe sarktığı söyleniyor. Diğer sebep ise gidenlerin geri dönmemesi nedeniyle araştırmaların daha hassas olduğu.

TÜKETİCİ HAKLARINA BAŞVURUYORLAR

Konuya ilişkin konuşan Turizmci Barış Meletlioğlu, ''Bizim tarafımızdan da ciddi sorun yaratıyor çünkü acente aracılığı ile başvuru yapan misafir, 'Ben ödemeyi size yaptım ben paramı geri istiyorum' diye Tüketici Mahkemeleri nezdinde para iadesi talebinde bulunuyorlar'' diyerek sıkıntılarını dile getirdi. Meletlioğlu, vize başvurusunun minimum 3 ay öncesinden yapıldığı takdirde çoğunlukla sıkıntı yaşanmadığını da söyledi.

VİZESİZ ÜLKELERE TURLAR ARTTI

Turizmcilerse artık çoğunlukla vizesiz ülkelere tur düzenliyor. Meletlioğlu, ''Daha öcne referans mektubu veya davetiye almak işlemeleri hızlandırıyordu ama bu süreçte refetans mektubu da işlemleri daha öncelikli hale getirmiyor'' dedi.



