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Schengen vize engeli ile rotayı Türkiye'ye çevirdiler! 'Avrupa'dakiler gerilemeye başladı, İstanbul'dakiler bir numara oluyor'

Avrupa ülkelerine seyahat etmeyi düşünenlerin Schengen vizesi ile ilgili yaşadığı sorunlar uzun süredir sık sık gündem oluyordu. Bu durumun dikkat çeken bir etkisinin daha olduğu ortaya çıktı. TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü vize engeliyle beraber Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde fuarların ciddi kan kaybettiğini belirtti. Ersözlü "Türkiye’de düzenlenen mobilya, gıda, tarım, mermer, plastik, ambalaj, ev eşyaları ve züccaciye gibi fuarlar, bölgesinde bir ya da iki numaraya yerleşti" dedi.

Schengen vize engeli ile rotayı Türkiye'ye çevirdiler! 'Avrupa'dakiler gerilemeye başladı, İstanbul'dakiler bir numara oluyor'
Hande Dağ

Avrupa Birliği ülkelerine seyahat etmek isteyenlerin Schengen vizesi alma sürecinde yaşadığı sorunlar sık sık gündem oluyor. Avrupa Birliği'nin vize engelinin Türk fuarcılık sektörüne yaradığı kaydedildi. Avrupa'daki fuarlara katılamayanların soluğu Türkiye'de aldığı belirtildi. İstanbul'da düzenlenen fuarların Avrupa'nın bir ya da iki numaralı fuarları haline geldiği aktarıldı.

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Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; AB verilerine göre, 2024'te Schengen bölgesinde en fazla vize başvurusu yapan ülke 1 milyon 779 bin 255 başvuru ile Çin oldu. İkinci sırada 1 milyon 173 bin 917 ile Türkiye, üçüncüsü sırada ise 1 milyon 108 bin 239 başvuru ile Hindistan yer aldı. Türkiye'den yapılan başvuruların yüzde 14,5'inin reddedildiği kaydedilirken 2024 yılında Avrupa genelindeki ortalama ret oranının da yüzde 14,8 olduğu aktarıldı.

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SOLUĞU TÜRKİYE'DE ALIYORLAR

Vize engelinin yalnızca vatandaşları değil iş dünyasını da olumsuz etkilediği belirtildi. Avrupa ülkelerinde düzenlenen fuarlara katılan Türk iş insanlarının stant açmasına rağmen 'ret' aldığı aktarılırken iş insanı vize alsa dahi şirket yetkililerinin veya stant görevlilerinin çeşitli zorluklarla karşılaştığı belirtildi. Afrika ülkeleri başta olmak üzere üçüncü dünya ülkelerinin de aynı uygulamaya maruz kaldığı aktarılırken böylece bu ülkelerin soluğu Türkiye'de aldığı kaydedildi.

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"AVRUPA'DA FUARLAR GERİLEMEYE BAŞLADI"

TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü üçüncü dünya ülkelerine uygulanan vize engelinin Türk fuarcılık sektörüne olumlu yansıdığını belirterek "Schengen engeli sebebiyle Avrupa’da fuarlar gerilemeye başladı. Özellikle MENA bölgesinde Türkiye ve İstanbul’da düzenlenen fuarlar inanılmaz büyüdü. Üçüncü dünya ülkelerinden gelen ziyaretçi ve iş adamlarının Almanya, İtalya, Fransa’daki fuarlarda stant açmasına rağmen vize alamaması Türkiye’ye yöneltti. Batı ülkelerinde fuarlar kan kaybederken şu an İstanbul’da düzenlenen fuarlar Avrupa’nın bir ya da iki numaralı fuarları hâline gelmeye başladı. Özellikle mobilya, gıda, tarım, mermer, plastik, ambalaj, ev eşyaları ve züccaciye sektörleri çok güçlü fuarlar olmaya başladı. İnşallah bu durum böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
fuar schengen vizesi
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