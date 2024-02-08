Schengen vize ücretlerine zam geliyor: Yeni fiyatlar ne kadar olacak?

Schengen vize ücretlerine zam kapıda. Avrupa Komisyonu, 2 Şubat'ta Schengen vizesi ücret artışına ilişkin bir taslak sundu. Teklif kabul edilirse AB, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlanmasından 20 gün sonra yürürlüğe girecek olan değişiklikleri uygulayabilir.

Schengen vize ücreti her üç yılda bir gözden geçiriliyor. Komisyon, önerilen fiyat artışının AB'de artan enflasyon oranından kaynaklandığını vurguladı.

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Ekonomim'de yer alan habere göre, Bu değişiklik gerçekleşirse vize ücretleri yetişkinler için 80 Euro'dan 90 Euro'ya, çocuklar için ise 40 Euro'dan 45 Euro'ya yükselecek.

Vatandaşların geri kabulü konusunda işbirliği göstermeyen ülkeler için maliyet 120 Euro'dan 135 Euro'ya ve 160 Euro'dan 180 Euro'ya yükselecek.

Schengen vizesi işlemleri için hizmet veren harici sağlayıcıların ücretlerini revizyona paralel olarak arttırmalarına izin verilmesini teklif etti. Üye devletler adına Schengen vizesi başvurularını toplayan vize acenteleri gibi harici sağlayıcıların talep edebileceği azami miktar genellikle standart ücretin yarısı düzeyinde oluyor.

Komisyon bunun 40 Euro'dan 45 Euro'ya yükseltilmesini öneriyor Buna karşılık Schengen vizesi uzatma ücreti 30 Euro olarak sabit kalacak.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





