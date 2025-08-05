FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Seans görüntüleri gündem oldu! 'Sahte psikolog' iddialarından sonra sessizliğini bozdu: "Evet geçmişte halıcılık yaptım, engel değil ki"

Son günlerde herkesin konuştuğu 'sahte diploma' skandalıyla adı duyulan Abdullah Volkan Uçak, hakkındaki 'sahte psikolog' iddialarına yanıt verdi. "e-Devlet şifresini verdikten sonra hayatının karardığını" söyleyen Uçak kendini "Evet geçmişte halıcılık yaptım. Psikolog olmam halıcı olmama engel değil ki" diyerek savundu. Uçak'a seans için sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün de gitmesi ve 'seans başı 4 bin 500 TL' iddiasının ardından o seanslardan görüntüler ortaya çıktı.

Seans görüntüleri gündem oldu! 'Sahte psikolog' iddialarından sonra sessizliğini bozdu: "Evet geçmişte halıcılık yaptım, engel değil ki"

Yıllar önce Adana Halı Yıkamacılar Derneği Başkanı iken sonradan psikolog olarak ünlenen Abdullah Volkan Uçak son günlerde 'sahte diploma' soruşturmasıyla anılıyor. 40 gün tutuklu kaldıktan sonra sanığın ifadesi üzerine serbest kaldığını söyleyen Uçak 'sahte psikolog' iddialarını reddetti, "internet üzerinden İrlanda'da bulunan Dublin Üniversitesi'nden psikoloji eğitimi aldığını" söyledi. Avukatlarından biri, Uçak'ı "birçok danışanını iyileştirdiğini" söyleyerek savundu.

TÜRKİYE SAHTE DİPLOMA SORUŞTURMASINI KONUŞUYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 27 Mayıs tarihinde bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik operasyon düzenlendi. 16 ilde eş zamanlı gerçekleşen operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birçoğu tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında kamuoyuna "sahte psikolog" olarak lanse edilen bilinçaltı eğitmeni Abdullah Volkan Uçak da bulunuyordu. Uçak, başka bir sanığın verdiği "Abdullah Volkan Uçak'ın konuyla hiçbir alakası yok. Biz sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol ederken Abdullah Volkan Uçak'ın bilgilerini kullanarak sahte diploma yaptık" demesi üzerine Uçak, 17 Temmuz 2025 tarihinde Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı ile tahliye oldu.

Seans görüntüleri gündem oldu! Sahte psikolog iddialarından sonra sessizliğini bozdu: "Evet geçmişte halıcılık yaptım, engel değil ki" 1

'SAHTE PSİKOLOG' İDDİALARINA VOLKAN UÇAK BİZZAT YANIT VERDİ

Tahliye olan Uçak, hakkındaki iddialar ilişkin İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Uçak, internet üzerinden İrlanda'da bulunan Dublin Üniversitesi'nden psikoloji eğitimi aldığını, yüksek lisans da yaptığını söyledi. Uçak, Türkiye'de bu alanda çalışabilmek için denklik gerektiğini, bu nedenle de denklik alabilmek için yine internet üzerinden araştırma yaptığını, aynı zamanda da bu alanda birçok kurumdan sertifika alıp sosyal medya üzerinden danışanlarına yardımcı olmaya başladığını ifade etti.

Seans görüntüleri gündem oldu! Sahte psikolog iddialarından sonra sessizliğini bozdu: "Evet geçmişte halıcılık yaptım, engel değil ki" 2

Uçak, "Denklik yapmak için araştırma yaparken, internet üzerinden bir firma ile tanıştım. Onlar da benden lise ve üniversite diplomamı istediler. Ayrıca e-devlet şifremi de istediler. Ben de denklik alacağım için verdim. Sonra bana denklik yerine diploma gönderdiler. Ben de benim diplomam var ben denklik istedim. Bu nedir sizi şikayet edeceğim dedim. Daha sonra bunlarla bir daha irtibatım olmadı" dedi.

Seans görüntüleri gündem oldu! Sahte psikolog iddialarından sonra sessizliğini bozdu: "Evet geçmişte halıcılık yaptım, engel değil ki" 3

" DİPLOMANIN YANI SIRA BİRÇOK DA SERTİFİKAM VAR"

Uçak, mayıs ayında yapılan operasyonda gözaltına alındığını belirterek şöyle devam etti:

"Ben bana diploma gönderince bunlarla bir daha hiç görüşmedim. Ben denklik almak için görüşmüştüm. Benim bunlarla hiçbir alakam yok. Ancak kamuoyunda sahte psikolog olarak lanse edildim. Benim elimde diplomam var, ben sahte psikolog değilim. Üstelik diplomam uluslararası bir diploma. Diplomanın yanı sıra birçok da sertifikam var. Ben bunlar yüzünden 40 gün tutuklu kaldım. Daha sonra bu sistemi hazırlayan sanığın 'Uçak'ın bu konuyla bir alakası yok. Bize denklik için başvurdu. Biz de e-Devlet şifresini alınca yaptığımız sistem çalışıyor mu çalışmıyor mu diye diploma yaptık' diye ifade vermesi üzerine serbest kaldım."

Uçak, son günlerde de "Sahte psikolog halıcı çıktı" diye haberlerin paylaşıldığını anlatarak, "Evet ben geçmişte halıcılık yaptım. Benim psikolog olmam halıcı olmama engel değil ki. Eşimin üzerine halı yıkama firması vardı. O işi de yaptım. Ancak kesinlikle sahte psikolog değilim. Benim bu sanıklarla uzaktan yakından alakam yoktur" diye konuştu.

AVUKATLARI BÖYLE SAVUNDU: "BİRÇOK DANIŞANINI İYİLEŞTİRDİ"

Avukat Sıdıka Cin ise müvekkilinin haksız yere tutuklandığını, bu şüphelilerle hiçbir alakasının olmadığını, denklik almak isterken bu şahıslara denk geldiğini, kendisine denklik yerine diploma gönderildiğinde hemen tepkisini verdiğini, şikayetçi olacağını söylediğini dile getirdi. Cin, bu haberleri yapanlardan da şikayetçi olacaklarını söyledi.

Seans görüntüleri gündem oldu! Sahte psikolog iddialarından sonra sessizliğini bozdu: "Evet geçmişte halıcılık yaptım, engel değil ki" 4

Avukat Coşkun Karakuş ise müvekkilinin haksız yere kamuoyunda linç edildiğini, sahte psikolog olmadığını, birçok danışanı olduğunu, birçok danışanını da iyileştirdiğini ifade etti.

SEANS GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün Volkan Uçak'ın seansına katıldığı ortaya çıkmıştı.

Uçak'ın diğer seanslarından görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Seans görüntüleri gündem oldu! Sahte psikolog iddialarından sonra sessizliğini bozdu: "Evet geçmişte halıcılık yaptım, engel değil ki" 5

Seans görüntüleri gündem oldu! Sahte psikolog iddialarından sonra sessizliğini bozdu: "Evet geçmişte halıcılık yaptım, engel değil ki" 6

Seans görüntüleri gündem oldu! Sahte psikolog iddialarından sonra sessizliğini bozdu: "Evet geçmişte halıcılık yaptım, engel değil ki" 7

Seans görüntüleri gündem oldu! Sahte psikolog iddialarından sonra sessizliğini bozdu: "Evet geçmişte halıcılık yaptım, engel değil ki" 8

Seans görüntüleri gündem oldu! Sahte psikolog iddialarından sonra sessizliğini bozdu: "Evet geçmişte halıcılık yaptım, engel değil ki" 9

Seans görüntüleri gündem oldu! Sahte psikolog iddialarından sonra sessizliğini bozdu: "Evet geçmişte halıcılık yaptım, engel değil ki" 10

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Gramda yeni zirveleri görebiliriz! O rakama doğru yolculuk başladı''Gramda yeni zirveleri görebiliriz! O rakama doğru yolculuk başladı'
Reel efektif döviz kuru endeksi Temmuz ayında azaldıReel efektif döviz kuru endeksi Temmuz ayında azaldı

Anahtar Kelimeler:
Psikolog halı Sahte diploma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik 'YAŞ' kararları açıklandı! Genelkurmay başkanı değişti

Kritik 'YAŞ' kararları açıklandı! Genelkurmay başkanı değişti

Son dakika! Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi

Son dakika! Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi

Sahte diploma skandalının kilit ismi: Kim bu Mıhyedin Yakışır?

Sahte diploma skandalının kilit ismi: Kim bu Mıhyedin Yakışır?

Yüzde 2000'lik zam valiyi kızdırdı! Belediyelere tepki gösterdi: Kabul edilemez

Yüzde 2000'lik zam valiyi kızdırdı! Belediyelere tepki gösterdi: Kabul edilemez

Bir marka daha listede! Piyasadan toplatılıyor, yasaklandı

Bir marka daha listede! Piyasadan toplatılıyor, yasaklandı

Artık uçakta kullanılamayacak! Bir hava yolu şirketi yasakladı

Artık uçakta kullanılamayacak! Bir hava yolu şirketi yasakladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.