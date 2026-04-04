Sebze ve meyvede fahiş fiyatlara ağır ceza: 183 işletmeye 96,6 milyon TL

Sebze ve meyve fiyatlarındaki artışa yönelik denetimler sonuç verdi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, yapılan incelemeler sonucunda fahiş fiyat uyguladığı belirlenen işletmelere toplam 96,6 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

183 İŞLETME HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptan ticareti yapan toplam 183 işletmenin denetim kapsamında incelendiği belirtildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bu işletmeler hakkında işlem tesis edildi.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 3 Nisan’da gerçekleştirdiği yılın ikinci toplantısında, hal ve marketlerde yapılan denetim sonuçları masaya yatırıldı. Tespit edilen ihlaller doğrultusunda yüksek tutarlı cezalar karara bağlandı.

Bakanlık, piyasada adil fiyat oluşumunu sağlamak ve tüketiciyi korumak amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır