Sebze ve meyvede fahiş fiyatlara ağır ceza: 183 işletmeye 96,6 milyon TL

Ticaret Bakanlığı’nın denetimleri sonrası, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen zincir marketler ve toptancılara milyonluk ceza kesildi.

Sebze ve meyvede fahiş fiyatlara ağır ceza: 183 işletmeye 96,6 milyon TL

Sebze ve meyve fiyatlarındaki artışa yönelik denetimler sonuç verdi. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, yapılan incelemeler sonucunda fahiş fiyat uyguladığı belirlenen işletmelere toplam 96,6 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

183 İŞLETME HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ulusal zincir marketler ile sebze ve meyve toptan ticareti yapan toplam 183 işletmenin denetim kapsamında incelendiği belirtildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bu işletmeler hakkında işlem tesis edildi.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 3 Nisan’da gerçekleştirdiği yılın ikinci toplantısında, hal ve marketlerde yapılan denetim sonuçları masaya yatırıldı. Tespit edilen ihlaller doğrultusunda yüksek tutarlı cezalar karara bağlandı.

Bakanlık, piyasada adil fiyat oluşumunu sağlamak ve tüketiciyi korumak amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bir iki ilde ,bir kaç markete ceza yazmakla olmaz bu işler
yalan denetim yok
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

