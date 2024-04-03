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Seçim öncesi dolar alanlar dikkat! Dev banka yeni tahmini duyurdu: ‘TL’ye inanç güçlü’ dedi, ‘30 liranın altına düşecek…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.04.2024 08:48
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Seçim öncesi dövize koşarak hayal kırıklığı yaşayan yatırımcılar dolar/TL kuru için, “Dolar kaç lira olacak? Düşecek mi, yükselecek mi?” gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Yanıt ise ABD'nin köklü bankalarından Wells Fargo’dan geldi. Dev banka dolar kuru için yeni tahminde bulundu. Banka, doların tepe yaptığını ve 2025 yılında kurun 30 liranın altına gerileyeceğini rapor etti.

Seçim öncesi dolar alanlar dikkat! Dev banka yeni tahmini duyurdu: ‘TL’ye inanç güçlü’ dedi, ‘30 liranın altına düşecek…’

31 Mart yerel seçimleri sonrası ekonomistler dolar/TL kurunda ciddi bir değişiklik yaşanmayacağını öngörse de vatandaşlar kurun yükseleceğini beklentisi ile döviz bürolarına akın etmişti. Dolar, seçimlerin ardından bu sabah 32 lira seviyelerinden değerlenirken ABD merkezli 172 yıllık Wells Fargo, dolar kuru için yeni rapor yayımladı.

DOLAR (31)

“DOLAR GELECEK YIL 30 LİRANIN ALTINA İNECEK”

Bu yılın başında, Türk lirasına ilişkin uzun vadeli ihtiyatlı iyimser bir bakış açısı ortaya koyan Wells Fargo, yerel seçimlerin zonrasında da Türk lirasına ilişkin uzun vadeli yapıcı görüşülerini "artan bir inançla" yinelediklerini bildirdi. ABD dolarının, Türk lirası karşısında bu yıl için tepe noktasını gördüğünü savunan Wells Fargo, kurun 2025 yılında 30 TL'nin altına ineceği görüşünü tekrarladı.

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YILLARCA SÜREN KÖTÜMSERLİĞİN ARDINDAN KAYDA DEĞİŞ DEĞİŞİKLİK

Wells Fargo yayınladığı raporda şu ifadelere yer verdi:

"Bu yılın başında, Türk lirasına ilişkin uzun vadeli ihtiyatlı iyimser bir bakış açısını resmi olarak ifade ettik. Bu, yıllarca süren kötümserliğin ardından kayda değer bir görüş değişikliği oldu. Yerel seçimlerin geride kalması ve politika ve ekonomik ortodoksiye olan bağlılığın devam etmesiyle birlikte, Türk lirasına ilişkin uzun vadeli yapıcı görüşümüzü, artan bir inançla yineliyoruz.

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TCMB sıkılaştırma döngüsünün başlamasından bu yana, piyasa katılımcıları Türk varlıklarına olumlu tepki vermiştir. Türk devlet borçları üzerindeki kredi temerrüt takası spreadleri önemli ölçüde daralmış ve gelişmekte olan piyasalar egemen dolar-borç CDS spread endeksine yakınsamıştır. Aslında, TCMB sıkılaştırma döngüsünün başlamasından bu yana, Türkiye'nin spreadleri 205 baz puanın üzerinde daralırken, EMBI endeksi sadece 91 baz puan daralmıştır.

Ayrıca, yerel seçimler öncesinde siyasi belirsizlik mevcuttu ve bu belirsizlik, TL'yi ABD para birimine çevirirken resmi USD/TRY kuruna kıyasla ABD doları için bir prime yol açtı. Ancak, geçmişte yerel seçimlerle ilgili belirsizlikle birlikte bu dolar primi azalmış ve resmi ve gayri resmi döviz kurları birbirine yaklaşarak ABD doları için sadece küçük ama normal bir prim bırakmıştır.

DOLAR (19)

TL İÇİN ‘DAHA GÜÇLÜ İNANÇ’ VURGUSU

Bize göre döviz kurlarının birbirine yakınsaması ve dolar priminin azalması, liranın gelecekteki değerine ilişkin artan iyimserliği yansıtmaktadır. Lira için, yerel siyasi dinamiklerin iyileşmesi, güvenilir bir para otoritesinin bağımsızlığı ve Türkiye'nin demokratik sistemine müdahale edilmemesi kombinasyonu, zaman içinde daha güçlü bir para birimi ile sonuçlanmalıdır. Bu anlamda, daha önce de belirttiğimiz gibi, Türk lirası için yapıcı görüşümüzü bu kez daha yüksek bir inançla yineliyor ve Türkiye'nin para birimi sorunlarının en kötüsünün muhtemelen geçmişte kaldığına inanıyoruz.

Bununla birlikte, lirada ara sıra volatilite nöbetleri yaşanabileceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, liradaki oynaklığın -büyük bir siyasi aksaklık veya son politika uygulamalarından geri adım atılmadığı varsayımıyla- geçici olacağına ve para biriminin yılsonuna kadar güçlenme eğiliminde olacağına inanıyoruz.
Tahmin ufku, şimdilik 2025'in 3. çeyreğinin sonuna kadardır. Bu anlamda, USD/TRY kurunun bu yıl zirve yaptığına ve 2025'in ortalarında 30,00 TL'nin altına ineceğine inanıyoruz."

DOLAR (21)

MERKEZ BANKASI’NIN DOLAR TAHMİNİ

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre piyasanın 12 ay sonrası için Dolar/TL beklentisi yükselerek 42,79'a çıktı. Piyasanın Şubat anketinde döviz kuru beklentisi 41,15 TL'ydi. (FOREKS HABER)

PİYASA DOLAR


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