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Seçimler yaklaşırken anketlerde geride kaldı! Akaryakıt fiyatlarını düşürmek için kolları sıvadı

28.03.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya hükümeti yaşam maliyetlerini artırdığı gerekçesiyle akaryakıt fiyatlarında indirim yapmaya hazırlanıyor. Bu hafta yürürlüğe girecek önlemler kapsamında yapılacak indirimlerin altı ayda federal bütçeye yaklaşık 1 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

Seçimler yaklaşırken anketlerde geride kaldı! Akaryakıt fiyatlarını düşürmek için kolları sıvadı

Avustralya’da benzin fiyatları sekiz yılın zirvesine çıkarken, hükümet yakın zamanda akaryakıt vergisini düşürme baskısı altına girdi. Hazine Bakanı Josh Frydenberg, hükümetin yaklaşan federal bütçede petrol fiyatlarını düşürmek için harekete geçeceğini belirtti.

Başbakan Scott Morrison'ın Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde anketlerde geride kaldığı, akaryakıt fiyatları konusunda bu sebeple harekete geçtiği iddia edildi.

Avustralyalı Bakan benzin fiyatlarının vatandaşlar için endişe verici olduğunu ifade ederek, yarın yapılacak bütçe görüşmelerinde rahatlama sağlanacağını ifade etti.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile petrol fiyatları tüm dünyada yeni zirveleri görürken ülkenin birçok şehrinde benzinin litre fiyatı 2,20 Avustralya dolarına kadar ulaştı. Frydenberg, maliyetler nedeniyle birçok ailenin araba kullanmayı tercih etmediğini belirterek, "Petrolün varil fiyatı yılbaşından bu yana neredeyse yüzde 50 arttı. Bu baskının farkındayız" dedi.

Analizler, yakıt tüketiminin litre başına 5 sent azaltılması halinde, sürücülerin 50 litrelik bir aracı doldururken yaklaşık 2,50 dolar tasarruf edeceğini gösteriyor. Bunun da altı ayda, federal bütçeye yaklaşık 1 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor.

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Cuma günü 120,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 117,37 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 08.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,6 azalışla 113,14 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 109,37 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, artan Kovid-19 vakaları karşısında Çin'in Şangay kentinde sokağa çıkma yasağının devreye alınması etkili oldu.

Söz konusu yasağın ne kadar süreceği bilinmezken, süreç boyunca iki aşamalı Kovid-19 testi uygulanacağı belirtildi. Öte yandan ülkenin Huangpu bölgesinde de 28 Mart - 1 Nisan döneminde kapanma ilan edildi.

PETROL FİYATLARINDA SALGIN DÜŞÜŞÜ

Dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de, artan Kovid-19 vakaları karşısında alınan tedbirler, talep düşüşü endişelerini artırıyor ve fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. Öte yandan, perşembe günü gerçekleştirilecek 27. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda grubun önceki aylardan daha hızlı bir şekilde petrol üretimini artırmayı başaramayacağına yönelik beklentiler de fiyatlarda baskı oluşturuyor.

OPEC+ grubu, ana tüketici ülkelerin petrol açığını kapatmak ve fiyatları düşürmek için küresel pazara daha fazla ham petrol pompalama çağrısı yapmasına rağmen bu çağrılara yanıt vermiyor.

Uluslararası Enerji Ajansı, Rusya'ya bazı ülke ve ithalatçı şirketlerin uyguladıkları ilave yaptırımlar nedeniyle petrol üretiminin nisanda günlük 3 milyon varil azalabileceğini tahmin ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 114,98 ile 115,85 dolar aralığının direnç, 113,07 ile 112,03 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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