Seçimlerin ardından ilk Kabine Toplantısı yarın… Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Hayata geçireceğiz’ demişti: 3600 ek gösterge bekleyen memurlar dikkat!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yapacağı kabine toplantısında ilk önemli gündem başlığı, yerel seçim sonuçları olacak. Seçimlerden sonra ilk kez toplanacak kabinede, bakanların kendi şehirlerindeki seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.

ORTADOĞU'DA YAŞANAN GERİLİM MASADA OLACAK

İsrail ve İran arasındaki gerilim de kabinenin gündeminde olacak. Türkiye'nin gerilimin daha fazla tırmanmaması için atacağı adımlarla birlikte Gazze'deki son durumun da ele alınacağı belirtiliyor. Türkiye'nin insani yardımlarının gözden geçirilmesi de planlamalar arasında yer alıyor.

TERÖRLE MÜCADELE

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) güvenlik çemberinin kapatılması için operasyonları sürüyor. Kabinede son operasyonların ele alınması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ayın son haftasında yapacağı ziyaret öncesi Irak ile ilişkilerin konuşulması bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMASI VE 3600 EK GÖSTERGE BEKLEYENLER DİKKAT!

Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durumun da kapsamlı değerlendirmesinin yapılması bekleniyor. 20 bin öğretmen ataması, 3600 ek gösterge gibi konular için de gözler kabine toplantısında olacak.

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge düzenlemesi için açıklamada bulunmuş, son düzenleme ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personelinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladıklarını, yine bazı istisna kadrolar dışında tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamlarını 600 puan artırdıklarını dile getirmişti.

Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlara da ilk defa ek gösterge verdiklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birinci dereceye yükselen tüm memurlarımızın faydalanacağı şekilde 3600 ek gösterge düzenlemesini genişleteceğimizi duyurmuştuk. İnşallah bu sözümüzü de önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek.







