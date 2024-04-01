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  4. Seçimlerin ardından TOBB Başkanı'ndan ekonomi çıkışı! "Yapılacak çok iş var"

Seçimlerin ardından TOBB Başkanı'ndan ekonomi çıkışı! "Yapılacak çok iş var"

01.04.2024 10:28
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31 Mart yerel seçimleri maratonu tamamlandı. İş dünyasından da seçimler sonrasın açıklamalar gelmeye başladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, seçimlerin ardından ekonomiye odaklanılmasını talep etti. Hisarcıklıoğlu, "Yerel seçimlerin geride kalmasıyla, 4 yıllık seçimsiz dönem ülkemiz için önemli bir fırsattır" dedi.

Seçimlerin ardından TOBB Başkanı'ndan ekonomi çıkışı! "Yapılacak çok iş var"

31 Mart yerel seçimleri sonrası TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan ekonomi çıkışı geldi. Seçimlerin ardından ekonomiye odaklanılmasını talep eden Hisarcıklıoğlu, "Yerel seçimlerin geride kalmasıyla, 4 yıllık seçimsiz dönem ülkemiz için önemli bir fırsattır. Ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok iş var, tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız" değerlendirmesini yaptı.

"EKONOMİDE ATILACAK ÇOK ADIM, YAPILACAK ÇOK İŞ VAR"

Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamayla Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarını değerlendirdi. Sonuçların ülke ve millete hayırlı olmasını temenni eden Hisarcıklıoğlu, "Yerel seçimlerin geride kalmasıyla, 4 yıllık seçimsiz bir dönem ülkemiz için önemli bir fırsattır. Ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok iş var, tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız. Enflasyonla mücadele, para ve maliye politikası eş güdümünde daha başarılı olacaktır. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar ile öngörülebilirlik güçlenecektir. Böylece teknoloji içeriği ve katma değeri yüksek yatırımlar artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, ülkenin üretim gücünün korunması ve firmaların sürdürülebilirliğinin zarar görmemesinin önemine işaret ederek, yapısal reformlar konusunda etkin ve kararlı adımlar atılması gerektiğini aktardı.

"İŞ DÜNYASI OLARAK ÇALIŞACAĞIZ"

Adım atılması beklenen reform alanlarına da dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Mesleki eğitim, istihdam politikaları, vergi reformu, yargının operasyonel etkinliğinin artırılması, kurumsal altyapının güçlendirilmesi, şehirlerimizin depreme direncinin artırılması, yeni sanayi havzalarının oluşturulması, kilit teknolojilerin ülkemize kazandırılması, yeşil ve dijital dönüşüme ülkemizin hazırlanması gibi birçok alanda reformlar bizi bekliyor. Şimdi siyasi görüşümüz ne olursa olsun, milletimizin kararına saygı duyup, 86 milyon el birliği, akıl birliği ile aydınlık geleceğimize birlik ve beraberlik içinde yürüme zamanıdır. Cumhuriyet'imizin ilk yüzyılında ürün ve pazar çeşitliliğinde en üst lige çıktık. Şimdi ikinci yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı. İş dünyası olarak daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalışacağız."

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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Anahtar Kelimeler:
seçim Ekonomi TOBB Rifat Hisarcıklıoğlu
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