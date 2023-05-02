SEÇMEN KAYDI SORGULAMA: Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım

Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılıp kullanılamayacağı konusunda bilgi edinmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Vatandaşlar, "Nerede Oy Kullanacağım" sayfasından oy verecekleri sandığı öğrenip aynı zamanda seçmen kağıdı dökümünü de çıkarabilecekler. İşte, 14 Mayıs seçimlerinde seçmen kağıdı ile ilgili merak edilenler...

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

Seçmen kağıdı seçim takviminde belirlenen tarihler arasında, ilçe seçim kurulları tarafından seçmenlere dağıtılır.

Seçmen kağıdı olmayan kişiler, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanabilecekler. Fakat bunun için T.C Kimlik numaralı kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belgenin oy kullanacak vatandaşın yanında olması gerekmektedir.

SEÇMEN KAĞIDI ZORUNLU MU?

Seçmen kağıdı kendisine ulaşmayan vatandaşlar, e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını öğrenebilmektedirler.

Vatandaşlar e Devlet'ten seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü de alabilmektedirler.

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI

E DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

