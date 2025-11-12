FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

SEDDK, trafik sigortasında değer kaybı ihtilaflarının en aza indirilmesine yönelik adım attı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortasında değer kaybı ihtilaflarının en aza indirilmesine yönelik attığı adımla "Değer Kaybı Ekspertiz Raporu"nu güncelledi.

SEDDK, trafik sigortasında değer kaybı ihtilaflarının en aza indirilmesine yönelik adım attı

SEDDK'den yapılan açıklamada, Kurumun bir süredir gündemde tuttuğu trafik sigortasında sigorta şirketleri ile hak sahipleri arasında yaşanan ihtilafların en aza indirilmesine yönelik tedbir ve düzenlemeler çerçevesinde "Değer Kaybı Ekspertiz Raporu"nun güncellendiği belirtildi.

Yargı kararlarıyla uyumlu olarak hazırlanan yeni rapor şablonuyla hak sahiplerinin uğradıkları zararların gerçek zarar ilkesi çerçevesinde tespitinin ve tazmin edilmesinin hedeflendiği kaydedilen açıklamada, böylece değer kaybı taleplerinin uyuşmazlığa konu olmaksızın ödenmesinin ve süreçlerin daha etkin hale getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, değer kaybı ihtilaflarının en aza indirilmesine yönelik çalışmaların tüm paydaşlarla müzakere halinde yürütüldüğü, kısa süre zarfında bir dizi ilave tedbirin uygulamaya konulmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, SEDDK'nin sigortalı hak ve menfaatlerinin korunması ve sigorta uygulamalarında şeffaflık ile adaletin güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarına kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sermaye piyasalarında manipülasyonun cezası artıyor!Sermaye piyasalarında manipülasyonun cezası artıyor!
THY hisseleri uçuşa Geçti: 3. çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklaması sonrası hedef fiyatlar güncellendiTHY hisseleri uçuşa Geçti: 3. çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklaması sonrası hedef fiyatlar güncellendi

Anahtar Kelimeler:
Sigortacılık emeklilik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu!

Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu!

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

2026'nın ilk transfer çalımı Tedesco'dan... Galatasaray'ın çok istediği isme teklif!

2026'nın ilk transfer çalımı Tedesco'dan... Galatasaray'ın çok istediği isme teklif!

4 kişilik hesap için ödediği para ağızları açık bıraktı

4 kişilik hesap için ödediği para ağızları açık bıraktı

Bu detay çok konuşulur: Ekrem İmamoğlu iddianamesinde Türkiye’nin en büyük iş adamlarının adı da geçiyor! Kimi şüpheli kimi mağdur

Bu detay çok konuşulur: Ekrem İmamoğlu iddianamesinde Türkiye’nin en büyük iş adamlarının adı da geçiyor! Kimi şüpheli kimi mağdur

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.