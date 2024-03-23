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Şehir efsanesi oldu, dilden dile yayıldı! Yardım kömürlerinin içinden altın mı çıkıyor? Paketi açan kuyumcuya koşuyor

23.03.2024 10:44
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Son zamanlarda sık sık değer kazanmasıyla adından söz ettiren altın Gaziantep'te bu aralar daha çok konuşuluyor. Sebebi ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yardım kömürlerinin içinde altın çıkıyor iddiası... Paketi açan vatandaşlar kömürleri kırıp içindeki sarı parçaları çıkararak kuyumcuya koştu. Adeta şehir efsanesine dönüşen olayda kuyumculardan açıklama geldi, vatandaşların hayalleri ise suya düştü.

Gaziantep’te son zamanlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan kömürlerin içinden altın çıktığına yönelik iddialar üzerine kömür tanelerinin içindeki sarımsı maddeyi araştıran kuyumcular, söz konusu maddenin pirit madeni olduğunu tespit etti. Bu tespitin ardından kömürde altın bulduğunu iddia eden vatandaşların hayalleri suya düştü.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır
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ŞEHİR EFSANESİ GİBİ YAYILDI

Gaziantep'te son zamanlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan kömürlerin içinden altın çıktığına yönelik iddialar adeta şehir efsanesine dönüştü. Kömür çuvallarını açarak kömür tanelerini tek tek kıran vatandaşlar, buldukları sarımsı maddeyi alarak kuyumcuya koştu. Kentte kömürde altın bulunduğu iddiaları ise özellikle sosyal medyada günden güne yayılmaya başladı.

ALTIN DEĞİL PİRİT ÇIKTI

ALTIN DEĞİL PİRİT ÇIKTI

İlk olarak bir vatandaşın kömürü kırdığında altın gibi sarımsı parçalarla karşılaşmasıyla ortaya çıkan bu iddia, hızla yayılarak şehir genelinde dikkat çekti. Altın bulduğunu düşünen vatandaşlar heyecanla kuyumculara akın etti.

Kuyumcuların atölyeye getirilen sarımsı maddeyi incelemesinin ardından bir şehir efsanesi son bulurken gerçek de çok geçmeden ortaya çıktı. Kuyumcunun incelediği maden parçasının altın olmadığı ve değersiz pirit madeni olduğu tespit edildi.

"ALTIN OLMADIĞINI ANLADIK"

"ALTIN OLMADIĞINI ANLADIK"

Altın işleme atölyesinde kömürü incelediklerini söyleyen kuyumcu ustası Metin Yasin Avcı, “Bu iddiaları 2-3 gün öncesinde internette gördük.

Gaziantep’teki esnaflarımız kömürü göndererek içinde altın olduğu söylentisinden dolayı incelememizi söyledi. Biz de baktık ayar suyumuzu verdik. Altın olduğu iddia edilen madeni ateşle inceledik ve onun altın olmadığını anladık” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Altın kömür
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