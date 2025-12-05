FİNANS

Sektör devi şirkete kayyum atandı! 18 kişi gözaltında

Sigortacılık sektörünün önde gelen şirketlerinden olan Arex Sigorta A.Ş.'nin geçtiğimiz aylarda faaliyet izni iptal edilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Arex Sigorta'ya operasyon düzenledi. Şirkete kayyum atanırken 30 şüpheliden 18'i gözaltına alındı.

Doğukan Akbayır

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Arex Sigorta A.Ş.'ye yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, şirkete kayyum atanması talep edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında;

Arex Sigorta A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren şüphelilerin, “kefalet sigortası sözleşmesi” adı altında, zor durumdaki sigortalı şirketlerden prim dışı fahiş tutarlarda ödemeler tahsil ettikleri, ayrıca poliçelerde yer alan primler üzerinde iltisaklı acenteler aracılığıyla oynama yaparak haksız menfaat elde ettikleri tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda haklarında gözaltı kararı verilen toplam 30 şüpheliye yönelik olarak 8 farklı ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş; 18 kişi yakalanarak gözaltına alınmış, firari durumda bulunan 12 kişi hakkında ise yakalama çalışmalarına devam edilmektedir.

Öte yandan, daha önce SEDDK tarafından faaliyeti durdurulan Arex Sigorta A.Ş. hakkında, sulh ceza hâkimliğinden kayyım atanması suretiyle şirkete geçici tedbir uygulanması talep edilmiştir.

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 05.12.2025

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı"

Anahtar Kelimeler:
kayyum sigorta
