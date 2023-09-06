SEL FELAKETİ DESTEK ÖDEMESİ 2023 SON DAKİKA: Selden etkilenenlere ne kadar ödenecek, kaç TL? Bakan Yerlikaya açıkladı!

İstanbul'da dün akşam başlayan sağanak sel baskınlarına yol açtı. Bilhassa Arnavutköy, Başakşehir ve Çatalca ilçelerinde caddeler göle döndü. Metro istasyonları ile evleri su bastığı kaydedildi. Sel felaketi sonrası bugün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından son dakika açıklamasında bulunuldu. Bakan Yerlikaya, selden etkilenen hanelere yardım ödemesi yapılacağını ifade etti. Birçok kişi internette, "Selden etkilenenlere ne kadar ödenecek, kaç TL?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte sel felaketi yardım ödemesi ile ilgili ayrıntılar...

SEL FELAKETİ DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Sel felaketinden etkilenen ailelere yardım ödemesi yapılacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD’dan 10.000 TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5.000 TL olmak üzere toplam 15.000 TL yardım ödemesi yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

SEL YARDIM ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sel felaketinden etkilenen ailelere yapılacak ödemelere ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

