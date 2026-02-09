Selçuklu, nüfusuyla 50 ilden büyük!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı nüfus verilerine göre Konya'nın en yüksek nüfusa sahip ilçesi yine Selçuklu oldu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 2025 yılında 703 bin 449 nüfusuyla 50 ili geride bırakan Selçuklu, Türkiye’nin en büyük ilçeleri arasındaki yerini korudu.

Selçuklu’nun nüfusu bir önceki yıla göre 3 bin 91 kişi arttı. Selçuklu'nun mahallelerinde ise, TÜİK’in verilerine göre 69 bin 553 kişilik nüfusuyla Yazır Mahallesi birinci sırada yer alırken, 40 bin 206 kişilik nüfusuyla Bosna Hersek Mahallesi ikinci, 38 bin 338 kişilik nüfusuyla Sancak Mahallesi üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır