Selva Gıda halka arz başvurusunda bulundu

Selva Gıda pek çok şirket gibi halka arz süreci için ilk adımı attı. Borsa İstanbul'a ve SPK'ya başvuru yapan Selva Gıda'nın halka arz süreci vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Selva Gıda'dan halka arz açıklaması...

SELVA GIDA'DAN HALKA ARZ BAŞVURUSU

İttifak Holding ile bağlı ortaklığı bulunan Selva Gıda A.Ş'nin halka arz başvurusu ile yaptığı açıklama şöyle:

"Bağlı Ortaklığımız Selva Gıda Sanayi A.Ş.' nin halka arzı için gerekli başvuru evrakları 08.04.2021 tarihinde ( Bugün ) Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi' ne teslim edilmiştir. Selva Gıda 1988 yılında un üretimi ile faaliyetlerine başlamış, ilerleyen yıllarda irmik ve makarna üretimine de başlayarak günümüzde 5 kıtada 90' ı aşkın ülkeye ihracat yapar hale gelmiştir. 34.561 metrekare alan üzerinde 16.382 metrekare kapalı alana sahip tesislerinde üretim faaliyetlerini yürüten Selva Gıda Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü (ITQI) tarafından verilen "Üstün Lezzet Ödülü" nün üst üste 7 kez sahibi olduğu için Türkiye' de ve dünyada "Diamond Ödülü" nü almaya hak kazanan ilk makarna markası olmuştur. "

