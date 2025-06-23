Semt pazarında görüntülenen AK Parti Milletvekili Varank: 'İnşallah fiyatlar aşağı iner'

AK Partili Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ankara'da bir semt pazarında gezerken görüntülendi. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Esat Pazarı'na haber için giden NOW TV muhabiri, AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank ile karşılaştı.

Varank, pazarda kendisine fiyatlar hakkında soru soran NOW TV muhabirine fiyatlar ile ilgili şunları söyledi;

"DÜŞÜK DESEM DE YÜKSEK DESEM DE YANLIŞ ANLAŞILIR"

"İnşallah fiyatlar aşağı gider. Fiyatlarla ilgili yorum yapmayayım. Fiyatlar uygun desem de yanlış anlaşılır çünkü herkesin imkanı yok, düşük desem de yanlış anlaşılır."