FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Semt pazarlarına fahiş fiyat denetimi!

Semt pazarlarına fahiş fiyat denetimi!

23.09.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’da, pazarda ve marketlerde bazı ürünlerde yaşanan fiyat artışları sonrası, vatandaşların talebi üzerine fahiş fiyat denetimleri artırıldı.

Semt pazarlarına fahiş fiyat denetimi!

Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü ve Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, semt pazarlarında denetimlerini artırdı. Fahiş fiyatın önü geçmek isteyen ekipler, fatura ve satış fiyatı üzerinden değerlendirme yapıyor.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Semt pazarlarından artan fiyatlara yönelik vatandaşın mağdur edilmemesi için fahiş fiyat satışı denetimlerinin devam ettiğini söyleyen Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş, “Kütahya’da ki pazarlarımızda 3 gündür Ticaret İl Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personeli ile birlikte pazar denetimlerimiz gerçekleştiriliyor. Pazar yerlerimizde şuan için her hangi bir sıkıntı yok, fiyatlarımızda gayet normal fiyatlarda. Domates 2 ile 3 lira, biber 3 ila 5 lira, kabak ve salatalık 3 ila 5 lira arasında değişiyor.

df14844c-6865-4fac-ac7f-40688757bf4b

Bakanlık sayfamızda her gün fiyatlar belirleniyor ve bizler oradaki fiyatlara göre satışlarımızı yapıyoruz. Gelen denetimler ise Ticaret İl Müdürlüğü personeli ise faturalarımıza bakıyorlar, faturadaki alış-satışlara bakıyorlar. Şuan için fahiş fiyat olmuyor ancak olduğu zaman ise cezai işlem uygulanıyor. Son günlerde domateste bir hareketlilik ve fiyat artışı var. Onun neden ise tarlaların bitme noktasına gelmesinden, Antalya domatesinin henüz başlamamasından dolayı hurma domateste hızlılık var. Budan 10 gün önce 1 ila 1,5 lira olan hurma domates bugün 2,5-3 lira arasından satışı yapılıyor" diye konuştu.
Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği açıklandı.

Kaynak: İHA

Son Dakika: Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!Son Dakika: Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğal gaza yüzde 30-35 zam gelebilir!Doğal gaza yüzde 30-35 zam gelebilir!
PARTNERBu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke ettiBu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti
Merkez Bankası PPK faizi kaç oldu?Merkez Bankası PPK faizi kaç oldu?
Anahtar Kelimeler:
Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve dolu geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış, kar ve dolu geliyor

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor!

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak?

Sıfır araç alacaklar dikkat! Stok kalmadı

Sıfır araç alacaklar dikkat! Stok kalmadı

Doğal gaza yüzde 30-35 zam gelebilir!

Doğal gaza yüzde 30-35 zam gelebilir!

Fed kararı sonrası altın fiyatları hareketlendi

Fed kararı sonrası altın fiyatları hareketlendi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Ünlü Yatırım Holding banka kurmak için başvuru yaptı

Ünlü Yatırım Holding banka kurmak için başvuru yaptı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Emeklilere, dullara, yetimlere 1.600 TL ödeme! SGK, SSK ve Bağkur'lular dikkat

Emeklilere, dullara, yetimlere 1.600 TL ödeme! SGK, SSK ve Bağkur'lular dikkat

BDDK'dan tüketici kredileriyle ilgili flaş karar

BDDK'dan tüketici kredileriyle ilgili flaş karar

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Araç satışlarıyla ilgili önemli açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.