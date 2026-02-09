Sen Finansal Hedeflerine Ne Kadar Yakınsın?

1/8
Yatırım araçlarından hangisi senin "güvenli alanın"?
Vadeli mevduat veya sadece altın.
Hisse senetleri ve fonlar.
Kripto, emtia, gayrimenkul... Sepetim çok geniş!
Yatırım mı? Ben daha ay sonunu getiremiyorum.
2/8
Bir çekilişten 100.000 TL kazandın. İlk işin ne olur?
Şöyle güzel bir kutlama ve uzun zamandır istediğim o şeyi almak.
Yarısıyla borç kapatmak, yarısını altına yatırmak.
Tamamını mevcut yatırım stratejime göre paylaştırmak.
Hesabımdaki borcu kapatıp derin bir "oh" çekmek.
4/8
Dışarıda yemek yeme sıklığın nedir?
Haftada en az 4-5; yemek yapmakla kim uğraşacak?
Haftada 1, o da ödül niyetine.
Sosyalleşmek için giderim ama bütçemi sarsmaz.
Sadece birisi ısmarlarsa...
5/8
Yatırım yapıyor musun?
Yatırım yapmayı hiç düşünmedim.
Düzenli olarak yatırımlar yapıyorum, birkaç farklı araç kullanıyorum.
Yatırım yapmayı düşünüyorum ama henüz başlamadım.
Küçük yatırımlar yapıyorum.
7/8
Kredi kartı borcunun ne kadarını ödüyorsun?
Tamamını, asla faize girmem.
Çoğunlukla tamamını ama bazen aksıyor.
Asgari tutar benim en yakın dostum.
8/8
Kripto paralar veya borsa hakkında ne düşünüyorsun?
Temel ve teknik analiz yapmadan, stratejim olmadan tek kuruş yatırmam.
"Zengin olacaksak buradan olacağız" deyip tüm maaşı bastığım oldu.
Twitter'da (X) kim neyi övüyorsa "Hadi bakalım" deyip şansımı denerim.
Uzun vadeli, güvenilir coinlerde küçük küçük biriktiririm.