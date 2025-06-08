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Senede sadece 3 gün çalışıyorlar günlük ücreti 4 bin TL! 500 liraya yapıyorlar, meşakketli ama..

Kurban Bayramı'nın ardından kasapların kelle ve paça ütüleme mesaisi de başlıyor. Kışın şifa niyetine tüketilen kelle paça ütüleme mesaisi ocak başında işleniyor. Adana Kozan'da demircilerin de aralarında bulunduğu 14 kişilik bir ekip kelle-paça ütüleme ustası oldu. Ütüleme odasının 100 dereceyi bulduğu alanda ustalar sabah 7'den gece 1'e kadar çalışmaya devam ediyor.

Senede sadece 3 gün çalışıyorlar günlük ücreti 4 bin TL! 500 liraya yapıyorlar, meşakketli ama..

Adana'da da Kurban Bayramı dolayısıyla kesilen kurbanlıkların kelle ve paçaları, kışın şifa niyetine tüketilmek üzere ocak başında işleniyor. Kozan'da aralarında demirci ustaları bulunan 14 kişilik ekip bayramda kelle-paça ütüleme ustası oldu.

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4 BİN LİRA LİRA YEVMİYE

Ustalar, sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar devam eden yoğun tempoda kelle ütüleme mesaisine başladı. Hava sıcaklığının 35'leri geçtiği, ocak sıcaklığının ise 100 dereceye yaklaştığı alanda günlük yaklaşık 200 kelle ve paçanın temizlendiği belirten ustalar, sıcak havaya rağmen mesleklerini sürdürmenin hem zor hem de meşakkatli olduğunu söyledi. Ortalama 500 TL'ye kelle-paça ütümü yapılan ocak başlarında ustaların günlük yevmiyelerinin ise 3 bin 500 ile 4 bin TL arasında olduğu öğrenildi.

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SENEDE 3 GÜN ÇALIŞIYORLAR

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Kelle ütme ustası Ramazan Altuntaş, bayramın ilk gününden itibaren yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirterek, "Senede sadece 3 gün bu işi yapıyoruz ama çok zorlu geçiyor. Bu odada sıcaklık 100 dereceyi buluyor. Sabah 7'de başlıyoruz, gece 1'e kadar devam ediyoruz" dedi.

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Bir diğer kelle paça ustası Mustafa Bolat ise mesainin Kurban Bayramı boyunca sürdüğünü kaydetti. Bolay, "Bayram boyunca kelle ve paçalarını bize getiren vatandaşlara hizmet veriyoruz. 14 kişilik bir ekibiz. Sıcakta, odun ateşinde kelleleri ütüp dağlıyoruz. Bu zorlu mesai 3 gün boyunca sürüyor. Yevmiyemiz 3 bin 500 ile 4 bin TL ama bu sıcağa dayanmak kolay değil" ifadelerini kullandı.
Kurbanlığının kelle ve paçasını getiren vatandaşlardan Şemşettin Balkız da "Kışın kelle paça çorbası olarak tüketiyoruz. Şifa niyetine saklıyoruz" diye konuştu.

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İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Adana
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