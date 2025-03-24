Senegal'in para birimi nedir? Senegal'in para biriminin kodu ve sembolü

Batı Afrika ülkeleri denildiği zaman hemen akla gelen Senegal’de ödeme aracı olarak hangi para biriminin kullanıldığı merak konusudur. Dolayısıyla birçok kişi Senegal’in para biriminin adı ve kısaltması üzerine araştırma yapar. İlgili ülkede kullanılan para birimi Fransızca'da franc CFA olarak adlandırılır. Bu para biriminin dağıtımından sorumlu olan kurum da Batı Afrika Devletleri Merkez Bankası’dır. Ayrıca Senegal’in para birimi ilgili kurum tarafından basıldıktan sonra Fildişi Sahili ve Mali gibi yerlere de dağıtılır. Nitelim tam ismi Batı Afrika CFA frangı olan para birimi Senegal’in yanı sıra birçok ülkede aktif olarak kullanılır.

Senegal'in para birimi nedir?

Senegal Cumhuriyeti’nde kullanılan para biriminin adı yaygın olarak bilinmez. Bu bağlamda ilgili Batı Afrika ülkesinin para biriminin CFA frangı olduğu söylenmelidir. Ayrıca tam adı Batı Afrika CFA frangı olan para birimi yalnızca Senegal’e özgü değildir. CFA frangı aynı zamanda Mali, Gine-Bissau, Fildişi Sahili gibi yerlerde de kullanılır.

Diğer birçok Batı Afrika ülkesinde olduğu gibi Senegal Cumhuriyeti’nin de para birimi olan CFA frangı Fransızca'da franc CFA olarak yazılır. Bu para biriminin dağıtımından sorumlu olan kurum ise Batı Afrika Devletleri Merkez Bankası’dır. Söz edilen merkez bankasının konumlandığı yer de Senegal Cumhuriyeti’nin başkenti olan Dakar’dır. Bununla birlikte incelenen para biriminin normal şartlarda 100 centime’e bölündüğü söylenmelidir. Ancak centime olarak adlandırılan ödeme araçlarının dağıtılması söz konusu değildir.

Senegal'in para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Senegal Cumhuriyeti’nin para birimi olan CFA frangı XOF koduyla bilinir. Diğer bir deyişle, bu para biriminin ISO 4217 kodu XOF kısaltmasıyla belirtilir. Bunun yanı sıra Orta Afrika’da yer alan birçok ülkede de bu para birimiyle aynı değere sahip olan Orta Afrika CFA frangı kullanılır.