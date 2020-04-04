Senet ödenmezse ne olur?

İcra işlemlerinin işleme koyulması tarafların tutumuna göre görüntülemek gösterebilir. Ülkemizdeki işletmelerin birçoğu, icra işlemlerini başlatmadan önce borçlu kişiyle iletişim geçer. Kişiden yapıcı bir dille senedin ödenmesi talep edilir, bir sonuca varılamazsa icra edilir hale getiriyor. Ancak bu her zaman böyle işlemez. Alacaklı tarafların bu tarz giriş bölümünde bulunmayabilir ve iletişim geçmeden, trip icra yöntemine de bulabilirsinizurabilir. Dikkat etmeleri tavsiye edilir. Her bir icra memurları dayanabilir.
SENET BORCU NE ZAMAN SİLİNİR?
Kanunlara göre senet borcunun silinmesi için borçlu olduğu borcunu ödemesi gerekir. Ödenmeyen borçlar borç ödenene kadar süreklimezlu ve sürekli borçlu olduğu karşısına çıkar. Sizi birlikte mahkemece senet borcunun silinmesi, hakimin takdir yetkisine göre gösterilir gösterebilir. Değerlendirme ifranı bildiren ve artık borcu ödeme gücü olmayan bir şirketin senet borcu hakim kararı ile silinebilir ya da borcun mahkemece başvurmanız gerekir. Bunun yerine, icra takibi başlalan ve icra sonucu mallarına el konulan kişi ya da kurumların borcu icra yoluyla da silinebilir. Tamamen silinebilmesi için icra edilen malların borcu tamamen karşılaması gerekir. İcra edilen mallar borcu tamamen karşılamazsa eşyaların değeri kadar borç silinir.
SENET BORCU ÖDENMEZSE HAPİS CEZASI VERİLİR Mİ?
Haciz yoluyla el konulur. Fakat senet borcu bulunan kişiler icra takibini durdurup borcunu kısa bir zamanda ödeyeceğini bildirirse ve söz konusu zaman zarfı içerisinde borcunu ödemezse şahıs hapis cezası alabilir. Bunun haricinde bedeli ne kadar olursa olsun hiçbir senet borcu için bireylere hapis cezası verilmez. Hiç istisna durum dışında anayasa ve kanunlar gereğince hiç kimse senet borcu olduğu hapis cezasına çarptırılamaz. Hapis cezası verilemeyeceği gibi adli bir para cezası da verilemez. Sadece icra takibine göre ve bu takip edebilirsiniz senet borcu tahsil edilebilir. Borcu ortadan kaldıran haller arasında kesinlikle hapis cezası yer almaktadır. İcra edilebilecek mal varlığının olup olmadığını dikkat edin.
SENET BORCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR
Ortada bir senet borcu varsa bu mutlaka alacaklının haklı olduğu içindir gelmez. Bu borç borçlu kişilere senet borcuna itiraz etme hakkıdır. Ancak borçlunun itiraz için geçerli sebeplerinin olması gerekir. Eğer senet borcunuza itiraz edecekseniz size şu sorular sorulacaktır;
Bir tehdit ve baskı altında mıydınız?
Senedi imzaladığınız karar psikolojik olarak akli denge sorunları yaşıyor muydunuz?
Senedi imzalarken sarhoş muydunuz?
Senedi imzaladığınızı hatırlamıyor musunuz?
Senedin üzerinde imza attığınız miktardan daha fazla mı tutar var?
Senedi ödemenize rağmen mi borç silinmedi?
Bu sorulardan bir tanesinin cevabı evetse ve bu mahkemece ispat edilebilirse senet borcunuza yönelik itirazlanmıştır olumlu bir sonuçlanmıştır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum