Senet ödenmezse ne olur?

İcra işlemlerinin işleme koyulması tarafların tutumuna göre görüntülemek gösterebilir. Ülkemizdeki işletmelerin birçoğu, icra işlemlerini başlatmadan önce borçlu kişiyle iletişim geçer. Kişiden yapıcı bir dille senedin ödenmesi talep edilir, bir sonuca varılamazsa icra edilir hale getiriyor. Ancak bu her zaman böyle işlemez. Alacaklı tarafların bu tarz giriş bölümünde bulunmayabilir ve iletişim geçmeden, trip icra yöntemine de bulabilirsinizurabilir. Dikkat etmeleri tavsiye edilir. Her bir icra memurları dayanabilir.

SENET BORCU NE ZAMAN SİLİNİR?

Kanunlara göre senet borcunun silinmesi için borçlu olduğu borcunu ödemesi gerekir. Ödenmeyen borçlar borç ödenene kadar süreklimezlu ve sürekli borçlu olduğu karşısına çıkar. Sizi birlikte mahkemece senet borcunun silinmesi, hakimin takdir yetkisine göre gösterilir gösterebilir. Değerlendirme ifranı bildiren ve artık borcu ödeme gücü olmayan bir şirketin senet borcu hakim kararı ile silinebilir ya da borcun mahkemece başvurmanız gerekir. Bunun yerine, icra takibi başlalan ve icra sonucu mallarına el konulan kişi ya da kurumların borcu icra yoluyla da silinebilir. Tamamen silinebilmesi için icra edilen malların borcu tamamen karşılaması gerekir. İcra edilen mallar borcu tamamen karşılamazsa eşyaların değeri kadar borç silinir.