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Serbest piyasada altın fiyatları! Gram altın ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.08.2020 14:09 | Son Güncelleme

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler nedeniyle vatandaşlar sık sık gündem altın fiyatlarını araştırıyor. Özellikle son dönemde popülerliği giderek artan gram altın ile ilgili gram altın ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte serbest piyasada altın fiyatları…

Serbest piyasada altın fiyatları! Gram altın ne kadar oldu?

Düğünlerde bazı vatandaşlar tarafından çeyrek altın yerine alternatif olarak gram altın takılmaya başlanması nedeniyle gram altın ne kadar oldu sıkça sorulur hale geldi. Gram altın ne kadar sorusu araştırılırken son gelen verilere göre serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 457,60 TL oldu. Çeyrek altın fiyatı da merak edilenler arasında. Peki, altın ne kadar oldu? İşte merak edilen serbest piyasa altın fiyatları...

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Vatandaşlar arasında altın ne kadar gram bazında en çok araştırılan konulardan bir tanesi. Altın ne durumda sorusuna yanıt bulmak için sık sık gözler İstanbul Kapalıçarşı’ya çevriliyor. Altın almak ya da altın alarak yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından Kapalıçarşı altın fiyatları merak ediliyor. İHA haberine göre İstanbul Kapalıçarşı’da 457,40 TL’den alınan 24 ayar külçe altın (gram) 457,60 TL’den satılıyor. 3 bin 15 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira ise 3 bin 36 TL’den satılıyor.

Vatandaşlar arasında bilezik fiyatları da bir hayli merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 417 TL’den alınan 22 ayar bilezik gramı 421 TL’den satılıyor. 2 bin 946 TL’den alınan lira (tam) ziynet ise 2 bin 966 TL’den satılıyor. Bin 473 TL’den alınan yarım ziynet bin 483 TL’den satılırken çok merak edilen ve 737 TL’den alınan çeyrek ziynet ise 742 TL’den satılıyor. Altın ne kadar değişkenlik gösteriyor konusu güncel olarak takip edilmeye devam ediyor. Vatandaşlar tarafından altının bundan sonra yaşayacağı fiyat değişiklikleri merak ediliyor.

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