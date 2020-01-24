Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 5,9360 liradan, euro ise 6,56 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,9340 liradan alınan dolar, 5,9360 liradan, 6,5580 liradan alınan euro ise 6,56 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 5,9340, euro ise 6,5790 liradan satılmıştı.

