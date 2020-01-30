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Serbest piyasada döviz fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 09:20 | Son Güncelleme

Dolar 5,9680 liradan, euro ise 6,5760 liradan güne başladı.İstanbul Kapalıçarşı’da 5,9660 liradan alınan dolar, 5,9680 liradan, 6,5740 liradan alınan euro ise 6,5760 liradan satılıyor.

Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 5,9680 liradan, euro ise 6,5760 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,9660 liradan alınan dolar, 5,9680 liradan, 6,5740 liradan alınan euro ise 6,5760 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 5,96, euro ise 6,5550 liradan satılmıştı.

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