Sevgililer Günü öncesi zam mesaisi: Serada 20 lira olan kırmızı gül çiçekçide 5 katına satılıyor

Sevgililer Günü için sipariş yoğunluğunun yaşandığı kırmızı gülün fiyatı arttı. Türkiye'deki üretimin yarıdan fazlasının karşılandığı Antalya'da; serada adet fiyatı 20 lira olan gül, çiçekçilerde 5 katına satılıyor. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Harun Yeter, "Sevgililer Günü için 5 milyon dallık gül hareketliliği olacak" dedi.
14 Şubat Sevgililer Günü'ne doğru Türkiye'nin dört bir yanındaki çiçekçilerde de mesai yoğunlaştı. Sıklaşan siparişleri yetiştirmek için hem üretim yapılan seralarda hem de satış yapılan işletmelerde çalışmalar sürüyor.
Türkiye genelinde 400 dönüm alanda üretimi yapılan kırmızı gülün yarıdan fazlası, Antalya'daki seralarda üretiliyor. Talep yoğun olunca kırmızı gülün seradaki fiyatı da arttı. Ocak ayı içerisinde serada adedi 10 lira olan gülün fiyatı, 14 Şubat'taki talep nedeniyle 20 liranın üzerine çıktı. Seradan adedi 20 liraya çıkan gül, çiçekçilerde 5 katına satılıyor.
Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Harun Yeter, iç piyasadaki gül siparişlerinin yoğunlaştığını söyledi. Mersin, İzmir, Adana, Yalova'da gül üretiminin olduğunu kaydeden Yeter, 400 dönümlük üretim alanının son yıllarda durağan hale geçtiğini anlattı.
Özel günlerde çiftçinin para kazanmaya başladığını kaydeden Yeter, "Tüketici ithale özeniyor. Çiftçimizin emeğine destek çıkılması gerekiyor. Yerli üretim desteklenirse üretim artar. Bu şekilde giderse yerli üretim bitecek" dedi. İthal kırmızı gül ile yerli gül arasında çok fark olmadığını, sadece sap uzunluğunun farklı olduğunu anlatan Yeter, "İthal ürünlerin biraz daha goncası büyük. Yerli gül daha ucuz. 70 santimlik 20'li yerli kırmızı gül demetinin fiyatı serada 300- 400 lira. İthalin ise 600- 700 lira" diye konuştu.
Sevgililer Günü dolayısıyla gülün çok talep görmesinden fiyatının arttığını belirten Yeter, "20 gün önce 20'li gül demetinin fiyatları 100- 150 civarıydı. Talebin yüksek olması ve gül yetmediği için fiyat kendiliğinden yükseldi. Çiftçi fiyatı belirlemiyor. Diğer günlerde de zaten fiyatı düşüyor" dedi.