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Seyyanen zam, 3600 ek gösterge... Bakan Işıkhan Memur-Sen'le görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın ile bir araya geldi.

Seyyanen zam, 3600 ek gösterge... Bakan Işıkhan Memur-Sen'le görüştü

Bakan Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile bir araya geldi. Memur-Sen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Işıkhan ile bir araya geldi. Görüşmede; kamu görevlileri ve emeklilerimizin yaşadığı sorunlar, 8. Dönem Toplu Sözleşme kapsamında oluşan kayıpların telafisi, seyyanen zam ve kamudaki ücret dengesizliğinin giderilmesi başta olmak üzere gündemdeki talepler ele alındı" ifadeleri kullanıldı.

Seyyanen zam, 3600 ek gösterge... Bakan Işıkhan Memur-Sen le görüştü 1

"3600 EK GÖSTERGE, DİSİPLİN AFFI, İLAVE 1 DERECE..."

Açıklamanın devamında "Ayrıca 4688 sayılı Kanun değişikliğinin sonuçlandırılması, 3600 ek gösterge, disiplin affı, ilave 1 derece, yardımcı hizmetler sınıfının sorunlarının çözümü, akademik personelin mali haklarının iyileştirilmesi ve vergi dilimlerindeki adaletsizliğin giderilmesi gibi başlıklar değerlendirildi" denildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
3600 ek gösterge Memur-Sen seyyanen zam Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
dostlar alışverişte görsün
Sonuç; koca bir SIFIR.. Yalandan dolandan işler..
staj ve çıraklık ağkur 3600 ek göstergeyi vermez iseler kazanamazlar
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