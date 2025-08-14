'Seyyanen zam, 3600 ek gösterge...' Memur zammında '3 kırmızı çizgi'yi işaret etti

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ederken hükümetten ilk zam teklifi de gelmişti. Hükümet, memur ve memur emeklisine 2026 ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'in ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 artış teklif etmişti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifi reddettiklerini söylemişti. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı toplu sözleşme görüşmelerindeki sürece çevrilmişken uzman isimden önemli bir değerlendirme geldi.

"İKİNCİ TEKLİF SÖZ KONUSU OLABİLİR"

TGRT Haber'de yer alan habere göre; Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş "Hükümetin ikinci teklifi söz konusu olabilir. İkinci teklifte çok büyük bir artış olacağını öngörmüyoruz" ifadelerini kullandı.

6,5 milyon memur ve memur emeklisi için zam pazarlığı sürüyor. Hükümetten gelen 2 yılda yüzde 24'lük artış teklifi beklentileri karşılamadı. Sendikalar teklifi geri çevirdi. Karakaş ise masada uzlaşma için üç kırmızı çizgiye dikkat çekti.

Karakaş "Seyyanen zam en önemli kırmızı çizgiydi. İkinci kırmızı çizgi ise yine devlet sözü haline gelen 3600 ek göstergenin 1. derece memurlara ve memur emeklisine verilmesiydi. Üçüncü kırmızı çizgi ise memur ve memur emeklisinin enflasyona ezdirilmemesiydi" dedi.

Karakaş "2026'nın 2. dönemi ve 2027 yılında memur ve emeklilerinin yine enflasyonun altında zamla karşı karşıya kalmaları büyük bir ihtimalle söz konusu olacaktır" şeklinde konuştu.

"ÜÇ KIRMIZI ÇİZGİNİN GERÇEKLEŞMEYECEĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ"

Karakaş masada uzlaşma ihtimalini de değerlendirdi. Memurun teklife imza atmayıp konuyu hakem heyetine taşıyabileceğini ifade etti. Karakaş "Özellikle 2027 yılında öngörülen yüzde 4 + yüzde 4'lük zam gerçeklerden tamamen uzak. Zira hedef enflasyon öngörülüyor. Hiçbir zaman hedef enflasyonun tutturulmadığı zaten görülmüştür. Zira oransal zamma odaklanması nedeniyle memur ve memur emeklilerinin az önce saydığımız üç kırmızı çizginin gerçekleşmeyeceğini söyleyebiliriz" dedi.