FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Seyyanen zam, 3600 ek gösterge...' Memur zammında '3 kırmızı çizgi'yi işaret etti

Milyonlarca memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmelerine kilitlendi. Hükümetin ilk zam teklifine Memur-Sen'den 'ret' açıklaması gelirken şimdi bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceği merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, üç kırmızı çizgiye değinerek kritik bir değerlendirmede bulundu.

'Seyyanen zam, 3600 ek gösterge...' Memur zammında '3 kırmızı çizgi'yi işaret etti
Hande Dağ

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ederken hükümetten ilk zam teklifi de gelmişti. Hükümet, memur ve memur emeklisine 2026 ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2027'in ilk altı ayında yüzde 4 ve ikinci altı ayında yüzde 4 artış teklif etmişti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifi reddettiklerini söylemişti. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü kulağı toplu sözleşme görüşmelerindeki sürece çevrilmişken uzman isimden önemli bir değerlendirme geldi.

Seyyanen zam, 3600 ek gösterge... Memur zammında 3 kırmızı çizgi yi işaret etti 1

"İKİNCİ TEKLİF SÖZ KONUSU OLABİLİR"

TGRT Haber'de yer alan habere göre; Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş "Hükümetin ikinci teklifi söz konusu olabilir. İkinci teklifte çok büyük bir artış olacağını öngörmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Seyyanen zam, 3600 ek gösterge... Memur zammında 3 kırmızı çizgi yi işaret etti 2

6,5 milyon memur ve memur emeklisi için zam pazarlığı sürüyor. Hükümetten gelen 2 yılda yüzde 24'lük artış teklifi beklentileri karşılamadı. Sendikalar teklifi geri çevirdi. Karakaş ise masada uzlaşma için üç kırmızı çizgiye dikkat çekti.

Karakaş "Seyyanen zam en önemli kırmızı çizgiydi. İkinci kırmızı çizgi ise yine devlet sözü haline gelen 3600 ek göstergenin 1. derece memurlara ve memur emeklisine verilmesiydi. Üçüncü kırmızı çizgi ise memur ve memur emeklisinin enflasyona ezdirilmemesiydi" dedi.

Karakaş "2026'nın 2. dönemi ve 2027 yılında memur ve emeklilerinin yine enflasyonun altında zamla karşı karşıya kalmaları büyük bir ihtimalle söz konusu olacaktır" şeklinde konuştu.

Seyyanen zam, 3600 ek gösterge... Memur zammında 3 kırmızı çizgi yi işaret etti 3

"ÜÇ KIRMIZI ÇİZGİNİN GERÇEKLEŞMEYECEĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ"

Karakaş masada uzlaşma ihtimalini de değerlendirdi. Memurun teklife imza atmayıp konuyu hakem heyetine taşıyabileceğini ifade etti. Karakaş "Özellikle 2027 yılında öngörülen yüzde 4 + yüzde 4'lük zam gerçeklerden tamamen uzak. Zira hedef enflasyon öngörülüyor. Hiçbir zaman hedef enflasyonun tutturulmadığı zaten görülmüştür. Zira oransal zamma odaklanması nedeniyle memur ve memur emeklilerinin az önce saydığımız üç kırmızı çizginin gerçekleşmeyeceğini söyleyebiliriz" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memur sendikalarından hükümetin zam teklifine tepkiMemur sendikalarından hükümetin zam teklifine tepki
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttıBankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Anahtar Kelimeler:
Memur memur maaşı Toplu Sözleşme memur emeklisi memur maaş zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerçioğlu'na bu sözlerle sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerçioğlu'na bu sözlerle sahip çıktı

Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa eder etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa eder etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

'Seyyanen zam, 3600 ek gösterge...' Memur zammında '3 kırmızı çizgi'yi işaret etti

'Seyyanen zam, 3600 ek gösterge...' Memur zammında '3 kırmızı çizgi'yi işaret etti

Kilosu 800 TL'den satıldı! Sezon açıldı

Kilosu 800 TL'den satıldı! Sezon açıldı

'Fark yüzde 55'e ulaştı' Memur-Sen'den 'zam teklifi' çıkışı! 'Geçmiş kayıplarımız...'

'Fark yüzde 55'e ulaştı' Memur-Sen'den 'zam teklifi' çıkışı! 'Geçmiş kayıplarımız...'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.