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Taksitleri 18 bin TL'den başlayacak... Yeni konut kampanyası! Bakan Murat Kurum duyurdu

Bakan Kurum yeni konut kampanyasını duyurdu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'nda değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, "64 ilde 20 bin konutu satışa çıkarıyoruz. Konutların ödemeleri aylık 18 bin TL'den başlayacak." dedi.

Taksitleri 18 bin TL'den başlayacak... Yeni konut kampanyası! Bakan Murat Kurum duyurdu
Cansu Çamcı

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın 5’i deprem bölgesini kapsayan 64 ilde açık satış kampanyası başlattığını açıkladı. Bakan Kurum, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mızla yaklaşık 20.000'e yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç, kira fiyatlarını düşürmek. Yani az önce de ifade ettiğim gibi deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar. 2.1 milyondan, başlayan 18.000 lira, taksitli seçeneklerimiz var” dedi.

64 İLİ KAPSAYACAK

Bakan Kurum’un açıkladığı açık satış kampanyası kapsamında depreme dayanıklı yapı alanlarında projelendirilen konutlar, vatandaşların sağlam konuta uygun fiyatla erişimi için satışa sunulacak. 2+1 ve 3+1 olmak üzere 20 bine yakın konut, 3 ayrı ödeme seçeneği ile vatandaşlara kurasız satılacak.

Taksitleri 18 bin TL den başlayacak... Yeni konut kampanyası! Bakan Murat Kurum duyurdu 1

En fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya’da (1000) satışa sunulacak. Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.

Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek. Yüzde 25 indirim sağlanan peşin satışlarda konutların fiyatları 2,1 milyon TL’den başlayacak. Taksitli satışlarda da taksitler 18 bin TL’den başlayacak.

Taksitleri 18 bin TL den başlayacak... Yeni konut kampanyası! Bakan Murat Kurum duyurdu 2

3 ALTERNATİF SUNULACAK

Açık satışlarda gelir ve ikametgah gibi koşullar aranmayacak. T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve eş ve kendi üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak. Vatandaşlara 3 ayrı satış alternatifi sunulacak.

İlk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirim indirimden faydalanabilecek. İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkanı tanınacak. Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkanıyla ödenebilecek. Bu alternatiflerinden birini seçen vatandaşlar peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatıracak ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayabilecek.

Taksitleri 18 bin TL den başlayacak... Yeni konut kampanyası! Bakan Murat Kurum duyurdu 3

SATIŞLAR 15 HAZİRAN – 17 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA

Konut satışları 15 Haziran – 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek.
Vatandaşlar konutların satış fiyatı ve koşulları ile ilgili banka şubelerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfasından (www.toki.gov.tr) ve 444 86 54 numaralı
hattan bilgi alabilecek.

İLK TESLİM EYLÜL AYINDA

Bakan Kurum konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Biz sokağın nabzını gözeten bir siyasi anlayışla çalışıyoruz. Büyükşehirlerdeki kira fiyatlarının artışı ile ilgili somut bir adım gerçekleştirerek piyasaya bir milyon konut sunuldu. Bugün deprem bölgesinde 5-6 bin TL'ye konut bulabiliyorsunuz. Depremden hemen sonra orda kiralar 20 bin-30 bin TL tutarındaydı. Metropollerde kiralık konut projesini başlatıyoruz. İstanbul'da 15 bin kiralık konutu vatandaşlarla buluşturacağız. Eylül ayında konutları teslim edeceğiz.

Taksitleri 18 bin TL den başlayacak... Yeni konut kampanyası! Bakan Murat Kurum duyurdu 4

Burada kriterler koyacağız. Alt gelir grubu olan ve sosyal yardım alan vatandaşlarımıza kontenjan ayıracağız. Evi kentsel dönüşüme giren ama ev bulamayan ve emeklilere de kontenjan ayıracağız. Piyasanın çok altında bu konutları kiraya vereceğiz. Vatandaşımız 3 yıl bu konutta oturabilecek ve 3 yıl sonra başka bir vatandaşımıza burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız. Amacımız kira fiyatlarını düşürmek.

İstanbul'a 115 bin konut inşa ediyoruz. Nereden baksanız bu konutlarda 500 bin vatandaşımız yaşayacak. Kira fiyatlarını düşürecek bir model. Bu modeli diğer illerde de uygulayacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum çevre ve şehircilik bakanı
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