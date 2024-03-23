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Seyyanen zam iddiaları konuşulurken emeklilere heyecanlandıran açıklama geldi! "Cumhurbaşkanımızı bugün de yarın da dikkatli dinleyelim"

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.03.2024 12:35
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Türkiye yerel seçimlerle birlikte emekli maaşlarını konuşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mitinginde seyyanen zam açıklaması yapacağı iddia edilmişti. Bugün de AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan milyonları heyecanlandıran açıklama geldi. Emekli maaşı düzenlemeleriyle ilgili konuşan Akbaşoğlu mitingleri kastederek, "Cumhurbaşkanımızı bugün de yarın da dikkatli dinleyelim." dedi.

Seyyanen zam iddiaları konuşulurken emeklilere heyecanlandıran açıklama geldi! "Cumhurbaşkanımızı bugün de yarın da dikkatli dinleyelim"

Emeklilere seyyanen zam yapılacak mı? Herkes bu sorunun yanıtını merak ederken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'dan ses getirecek açıklamalar geldi. Büyük Ankara mitingi öncesinde Haber Global'de emeklilere yönelik düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulunan Akbaşoğlu bugünü ve yarını işaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük Ankara mitingi öncesi soruları yanıtlayan Akbaşoğlu, şunları söyledi:

"Dün Çankırı'da muhteşem bir kalabalık vardı. Bugün de büyük Ankara mitingindeyiz. Buradan da Cumhurbaşkanımız ulusal ve uluslararası önemli mesajlar verecek.

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ÖZEL BANKALARA PROMOSYON GÖNDERMESİ

Emekliler bizim başımızın tacı. Çalışanlar başımızın tacı. Üreten ve Türkiye'yi büyüten çalışan kesim söz konusu ve emekli olarak primlerle orantılı karşılığını alan 16 milyon emekli insanımız var. 2024'ü biz emekliler yılı ilan etmiştik. Bu konuda düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile emeklilerimizin beklentileri var. Bu durumların değerlendirilmesine ilişkin talepleri de yansıdı. Biz bugüne kadar duyarsız kalmadık, kalmayacağız. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışma ve Maliye Bakanlığımız çalışmalarını hep yaptılar. Promosyon düzenlemesi de yapıldı. Özel bankaların da inisiyatif alması gerekli.

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"DİKKATLİ DİNLEYELİM"

"Birçok alanda emeklilerimizin giderlerini azaltıcı, gelirlerini artırıcı ve alım gücünü yükseltici yaklaşımı da 2024'te göz önünde bulundurup düzenlemeler düşünüyoruz. Bu konuda çalışmaları Bakanlıklarımız ifa ediyorlar. Bugün Cumhurbaşkanımız bu konudaki duyarlılığını, talepleri her zaman dikkate alarak siyaset yapar. Bu manada inşallah bu mitingle Cumhurbaşkanımızı bugün de yarın da dikkatli dinleyelim.

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Haziran sonu temmuz başında emeklilerle ilgili düzenlemeleri mutlaka yapacağız. Talepleri dikkate alarak çalışmalar yapacağız."

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Muhammet Emin Akbaşoğlu seyyanen zam
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