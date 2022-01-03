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Seyyanen zam ne demek? 2022'de emekliye seyyanen zam var mı?

03.01.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emekli seyyanen zammın anlamını merak ediyor. Emekli maaşı ve memur maaşına yapılacak zamlar belli oldu. Peki seyyanen zam ne demek? 2022'de emekliye seyyanen zam var mı? İşte merak edilenler...

Seyyanen zam ne demek? 2022'de emekliye seyyanen zam var mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de gerçekleşti. Memur ve emekli maaşları ise toplantı sonrası netleşti. Peki seyyanen zam ne demek?

SEYYANEN ZAM NE DEMEK?

Emekliler ve çalışanlar tarafından merak edilen seyyanen zam, tüm çalışanlara ya da emeklilere eşit zam yapılması demektir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit şekilde zam yapılmasıdır.

Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı oranlarda zam almaktadır. Seyyanen zam uygulamasında ise maaş belirleyici unsur olmaktan çıkmaktadır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ZAM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ve memur maaşlarıyla ilgili, ''Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz. Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık. Vatandaşlarımızın gelirlerini enflasyonun altında ezdirmeyecek özel tedbirler aldık.'' şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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