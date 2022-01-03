Seyyanen zam ne demek? 2022'de emekliye seyyanen zam var mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de gerçekleşti. Memur ve emekli maaşları ise toplantı sonrası netleşti. Peki seyyanen zam ne demek?

SEYYANEN ZAM NE DEMEK?

Emekliler ve çalışanlar tarafından merak edilen seyyanen zam, tüm çalışanlara ya da emeklilere eşit zam yapılması demektir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit şekilde zam yapılmasıdır.

Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı oranlarda zam almaktadır. Seyyanen zam uygulamasında ise maaş belirleyici unsur olmaktan çıkmaktadır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ZAM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ve memur maaşlarıyla ilgili, ''Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz. Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık. Vatandaşlarımızın gelirlerini enflasyonun altında ezdirmeyecek özel tedbirler aldık.'' şeklinde konuştu.

