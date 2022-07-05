Seyyanen zam nedir? Seyyanen zam ne demek ve kimlere verilir?

Seyyanen zammın ne demek olduğu merak ediliyor. Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon kaynaklı kaynaklı yaşanan gelir kaybının karşılanması amacıyla seyyanen zam konusunu dile getirdi. Peki seyyanen zam nedir ve kimlere verilir?

SEYYANEN ZAM NEDİR?

Gündeme gelen seyyannen zam konusu merak ediliyor. Vatandaşlar seyyanen zammın anlamını sorguluyor. Kamu işçileri başka başka dönemlerde yüzdesel zam yerine seyyanen zam da alabilmekteler. Kelimenin kökeninin Arapça olduğu bilinmekte. Seyyanen kelimesi ise eşit miktarda anlamını ifade etmekte.

Belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit olarak zam yapılması anlamına gelmektedir. Yüzdelik yapılan zamlarda herkes maaşına göre farklı zam almaktadır.

SEYYANEN ZAM KİMLERE VERİLİR?

Son dönemlerde memura ve emekliye seyyanen zam gündemde çokça yer alıyor. Ancak seyyanen zam bütün çalışanlara eşit miktarda zam yapılması anlamına da gelmektedir.

