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Sezonun ilk istavrit ve hamsileri satışa çıktı! İşte balık fiyatları

03.09.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de av yasağı sonrası balıkçı tezgahlarında en çok hamsi, mezgit ve istavrit yer aldı. İstavrit ve hamsi kilosu 100 liradan, barbun ile zargana 200 liradan, izmarit ve tirsi ise 50 liradan satılıyor.

Sezonun ilk istavrit ve hamsileri satışa çıktı! İşte balık fiyatları

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Balıkçılar da 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denizle buluşturdu. Sezon açılışını yapan balıkçıların ağlarına istavrit, mezgit ve az miktarda zargana (sargan) takılırken, Orta Karadeniz'de avlanan balıkçılar yılın ilk hamsilerini yakaladı. İstavrit ve hamsi 100 liradan, barbun ile zargana 200 liradan satılırken, izmarit ve tirsi ise 50 liradan tezgahlarda yerini aldı.

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'DENİZ SUYUNUN BİRAZ SOĞUMASI LAZIM'

Balıkçı Nezvat Çoruh, havaların soğuması ile hamsinin bollaşacağını dile getirerek, "Karadeniz'de bu sene hamsi bol ama palamuttan biraz endişeliyiz. Ama hamsi, mezgit ve istavrit bol. Deniz suyunun biraz soğuması lazım. Şu an da fazla balık görünmüyor. Ama 1 hafta sonra havalar soğuduğunda hamsi bollaşacak" diye konuştu.

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'HAMSİNİN YERİ BAŞKA'

Balık almak için gelen Mehmet Avcı, "Balık mevsimi geldi. Bugün tezgaha geldiğini görünce, balık almaya geldik. Favorimiz; hamsi. Diğer balıklar da güzel ama hamsinin yeri başka" dedi. Sibel Avcı ise "Sezon açıldı. Balığı çok severim. Rize'de balıklar bir başka oluyor. Bu sene umarım bol bol tüketiriz. En çok sargan balığını seviyorum" diye konuştu.

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(DHA)

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