SGK 1400 memur alımı mı yapıyor? SGK mülakatsız 1400 memur alımı şartları nedir?

SGK'nın 1400 memur adayını mülakatsız olarak kadrosuna dahil edeceğini açıklamasının ardından, SGK memeur alım başvuru koşulları nelerdir sorularının cevabı araştırılmaya başlandı. Peki SGK memur alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri neler?
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlğı lisans mezunu 800 kişiyi ve önlisans mezunu 600 kişiyi kadrosuna dahil etmek için çalışmalara başladı. SGK memur alımı için başvuru koşulları ise; 18 yaşını tamamlamış olmak, T.C. vatandaşı olmak, haklarından mahrum olmamak, 657 sayılı devlet memurları kanununun 48 inci maddesinin 6. Fıkrasındaki şartları taşımak, kadrolarda istenilen niteliklere sahip olmak gerekmektedir.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2020/1 tercihleri 23 Temmuz'da başladı. Yeni yapılan tercihlerde kamu kurumları için; lise, Önlisans ve Lisans mezunu alımı yapılacak. 23 Temmuz tarihi ile 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında ÖSYM resmi internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi aracılığıyla başvurular yapılabilecek. ÖSYM'nin resmi internet sitesi ile anlaşmalı bankalara tercih ücreti olan 20 TL ödenerek işlem yapılacak. İşte Sosyal Güvenlik Kurumuna mülakatsız 1400 memur alımı başvuru şartları...
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'na alınacak adayların başvuru şartlarından birisi de nitelik kodları. SGK'nın Türkiye genelindeki müdürlüklerine memur kadrosunda ve Avukat kadrosunda gerçekleştirilecek merkezi alımlarda başvuru şartları ve nitelik kodlarına şu şekilde açıklandı.
Lisans mezunu adaylar arasından; 4429, 4421,4419, 4463, 4453,7005,73061, 4459,4169, 7205 lisans kodlarına sahip olmak önlisans mezunlarının 3004 nitelik koduna sahip olmak gerekmektedir.
3004 nitelik kodu nedir?
Sosyal Güvenlik önlisans programından mezun olmak.
4429 nitelik kodu nedir?
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olmak.
4421 nitelik kodu nedir?
Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat lisans programlarının birinden mezun olmak
4419 nitelik kodu nedir?
Hukuk lisans programından mezun olmak.
4463 nitelik kodu nedir?
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik lisans programından mezun olmak.
4453 nitelik kodu nedir?
Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
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