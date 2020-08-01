SGK 1400 memur alımı mı yapıyor? SGK mülakatsız 1400 memur alımı şartları nedir?

SGK'nın 1400 memur adayını mülakatsız olarak kadrosuna dahil edeceğini açıklamasının ardından, SGK memeur alım başvuru koşulları nelerdir sorularının cevabı araştırılmaya başlandı. Peki SGK memur alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri neler?

SGK mülakatsız 1400 memur alımı şartları nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlğı lisans mezunu 800 kişiyi ve önlisans mezunu 600 kişiyi kadrosuna dahil etmek için çalışmalara başladı. SGK memur alımı için başvuru koşulları ise; 18 yaşını tamamlamış olmak, T.C. vatandaşı olmak, haklarından mahrum olmamak, 657 sayılı devlet memurları kanununun 48 inci maddesinin 6. Fıkrasındaki şartları taşımak, kadrolarda istenilen niteliklere sahip olmak gerekmektedir.

SGK mülakatsız 1400 memur alımı son başvuru tarihi ne zaman?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2020/1 tercihleri 23 Temmuz'da başladı. Yeni yapılan tercihlerde kamu kurumları için; lise, Önlisans ve Lisans mezunu alımı yapılacak. 23 Temmuz tarihi ile 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında ÖSYM resmi internet sitesinde yer alan Aday İşlemleri Sistemi aracılığıyla başvurular yapılabilecek. ÖSYM'nin resmi internet sitesi ile anlaşmalı bankalara tercih ücreti olan 20 TL ödenerek işlem yapılacak. İşte Sosyal Güvenlik Kurumuna mülakatsız 1400 memur alımı başvuru şartları...