SGK 4A kapsamı nedir? Kimler SGK 4A'ya bağlıdır?

İşe başlama sürecinde evrak işleri ve resmi işlemler kimi zaman sıkıcı ve zorlayıcı olabilir. Bu yasal işlerden biri de işveren olarak yeni işe aldığınız elemanınızı SGK’ya bildirmektir. Bu işlemi yaparken bilmeniz gereken çeşitli bilgiler vardır. Aynı zamanda yeni işe giren bir çalışan olarak sosyal güvencenizi takip etmeli ve hangi akde dahil olduğunuzu iyi bilmeniz gerekir. SGK 4A’ya dahil olan çalışanlar kimlerdir ve SGK 4A ile ilgili bilgiler nelerdir, SGK 4A ne demek sorularının yanıtını yazımızda bulabilirsiniz.

SGK 4A Kapsamı Nedir?

SGK 4A nedir sorusunun cevabı oldukça basittir, SSK ve Emekli Sandığı sistemlerinin birleştirilmiş halidir. SSK ve Emekli Sandığı, SGK çatısı altına toplanır. SGK da 4a ne demek diye bakıldığında, SGK tek çatı altında farklı sosyal güvenceleri toplar. Bu yüzden SSK’ya bağlı olarak çalışanların isimleri değişerek SGK 4A kapsamında toplanır. SGK 4A’ya kimler bağlıdır diye bakıldığında eski sistemde sigortalı olarak çalışan bireylerin bağlı olduğu SSK’yı temsil eder. Kısacası sigortalı olarak çalışan tüm bireyler ilgili tüm işlemlerini SGK 4A üzerinden gerçekleştirir. Aynı zamanda SGK 4A haklarından yararlanabilirler. Bir sigorta koluna bağlı olarak çalışan kişilerin emekli yaşı ve gün primlerini doldurduktan sonra sosyal güvencelerden yararlanabilmeleri ve bu güvenceleri devlet kontrolü altına alabilmeleri için kolay bir sistemdir.

SGK 4A Bilgileri Nasıl Öğrenilir?

Öncelikli olarak sigortalı çalışan olmanız gerekir. Daha sonra sigorta koşullarına bağlı olarak SGK 4A’ya dahil iseniz e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi kullanarak giriş yapabilirsiniz. Daha sonra Sosyal Güvenlik ve Sigorta hizmetleri bölümünden SGK 4A bilgilerini kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Dahil olup olmadığınızı SGK 4A işe giriş öncesinde işvereninize sorarak öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda SSK’ya bağlı olan tüm çalışanlar otomatik olarak SGK 4A’ya dahildir. SGK 4A aktif ne demek diye baktığınızda ise fiilen herhangi bir sigortalı işte çalışan kişilerin sahip olduğu haklardır. SGK 4A hizmet dökümü bilgilerinizi e-Devlet üzerinden görebilir, prim gün sayınızı öğrenebilirsiniz. Sistem üzerinden 4A özet hizmet dökümü ile güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sigortalı İşçiyi Koruyan Sistem SGK 4A

Sosyal Güvenlik Kurumu halk arasındaki kısaltması ile SGK ülkemizde aktif olarak çalışan sosyal güvencedir. Aynı zamanda emekliler için de gerekli olan koşulların oluşturulması adına çalışmalar yürütür. 4A, 4B ve 4C olmak üzere 3 farklı kola ayrılan sistem sayesinde istihdamın kontrol altında tutulması sağlanır. Yeni düzenleme ile birlikte SSK çalışanları 4A, Bağkurlu çalışanlar 4B ve emekli sandığına bağlı olan işçiler 4C sınıfında yer alır. Dolayısıyla 4A sınıfına dahil olanlar yeni düzenleme öncesinde SSK çalışanlarıdır. Eski sistemde 4/a olarak yer alan, SSK’ya prim ödeyen çalışanları kapsayan sistem, işyerinde sözleşmeli olarak çalışan kişileri kapsamaz. 4/a olan kavram daha sonrasında 5510 sayılı yeni çıkan yasa ile birlikte SGK kapsamına alınarak bu yeni düzenleme sonucunda bu sınıfa 4A adı verilir. Eğer siz de eski adıyla SSK’ya prim ödemesi yapıyorsanız emekli yaş ve prim gününüz dolduğunda emeklilik sosyal güvencelerinden yararlanabilirsiniz.

Kimler SGK 4A’ya Bağlıdır?

Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandıklarının birleştiği bir yer olan SGK’da yer alan 4A iş koluna dahil olan çalışanlar ise eski adıyla SSK’ya dahil olan çalışanlardır. E-Devlet üzerinden eski adı ile SSK’ya bağlı olarak çalışan kişiler 4A banka ve adres değişikliği, 4A emekli aylık kesinti, emekli aylık bilgisi, emekli kaydı, 4A emekli ödeme bilgileri gibi birçok farklı işlemi gerçekleştirebilir. Sizde e-Devlet üzerinden giriş yaparak kolayca tüm bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

E-Devlet Üzerinden Yapılan SGK 4A İşlemleri Nelerdir?

SGK 4A işlemlerinin tamamını kolay bir şekilde E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan internete bağlanarak e-Devlet kapısı sitesine giriş yapmaktır. Daha sonra öğrenmeyi istediğiniz çeşitli bilgileri arama motorunu kullanarak sorgulayabilirsiniz. SGK 4a emekli aylık bilgisi, emeklilik kaydı gibi çeşitli bilgiler için SGK 4a sorgulaması yapabilirsiniz. Aynı zamanda SGK 4A sorgulama ile detaylara ihtiyacınız olan dosya dökümüne ulaşabilirsiniz. SGK 4a en yüksek emekli maaşı ne kadar gibi tüm vatandaşları yakından ilgilendiren diğer işlemleri pratik bir şekilde halledebilirsiniz.

SGK 4A Akdi ile Çalışan Özellikleri

Emekli olmak ve SGK 4A tarafından belirlenen emekli haklarına sahip olabilmek için kadın ve erkek çalışanların farklı özelliklere sahip olması gerekir. Öncelikli olarak SGK 4A akdi ile çalışan özelliğine sahip olmak için eski adı ile SSK’ya bağlı olmak, sigortalı olarak aktif bir şekilde çalışmak ve prim ödemek gerekir. Kadınlarda 50, erkeklerde ise 55 yaşın doldurulmuş olması gerekir. Prim günü olarak en az 5000 gün veya 15 yıllık sigortalı ve 3600 gün çalışmış olması gerekir. Tüm bu kriterleri yerine getiren erkek ve kadın çalışanlar SGK 4A emeklilik haklarını kazanır. Yaş, prim günü, sigorta başlangıç tarihi gibi kriterler belirli dönemlerde yürürlüğe giren yasalar sonucunda değişiklik gösterebilir. Bu nedenle SGK 4A’ya dahil olan çalışanların devamlı olarak SGK ile ilgili çıkan güncel haberleri takip etmesi gerekir.

