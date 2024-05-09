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SGK açıkladı! 47 ilaç daha geri ödeme listesinde

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.05.2024 10:19
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Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) geri ödeme listesindeki ilaçlara ilişkin yeni bir karar geldi. 47 ilaç daha geri ödeme listesine alındı. İlaçlardan 8'i yenilikçi kanser ilacı...

SGK açıkladı! 47 ilaç daha geri ödeme listesinde

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bedeli ödenen ilaçlar listesine 8'i yenilikçi kanser ilacı olmak üzere 47 ilaç daha eklendi. İlaçlardan 8'inin "akıllı ilaç" olarak da bilinen yenilikçi kanser ilacı, 10'unun ise yerli üretim olduğu belirtildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı

47 İLAÇ GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Buna göre, SGK tarafından bedeli ödenen ilaçlar listesine "akıllı ilaç" olarak da bilinen 8'i yenilikçi kanser ilacı, 21'i alerji aşısı, 2'si büyüme hormonu, 3'ü dirençli uyuz ilacı, 3'ü atopik dermatit ilacı, 2'si diyabet ilacı ve 3'ü psikoleptik/antidepresan olmak üzere 47 ilaç daha eklendi.

10'U YERLİ ÜRETİM

Ayrıca 12 kanser ilacının ödeme alanı genişletilerek yeni tedavi seçeneği olarak hastaların erişimine sunuldu.

İlaçlardan 10'unun yerli üretim olduğu belirtildi. Yapılan değişiklikle, vatandaşların meme kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri, akciğer kanseri, Dirençli Akut Myeloid Lösemi (AML), Kronik Lenfositik Lösemi (KLL), Multiple Myelom (MM) tedavilerinde kullanılan yenilikçi ilaçlara erişiminin sağlandığı bildirildi.

(AA)

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sgk ilaç geri ödeme liste
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