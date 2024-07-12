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SGK Başuzmanı emekli maaşına zamda rakamı açıkladı: ‘Seyyanen zam bitsin’ önerisi: ‘Son bir kez’ deyip emekliye refah payı formülünü anlattı

12.07.2024 13:24
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Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, en düşük emekli ücretinin artırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karakaş en düşük emekli maaşı rakamının en fazla 11.500 ila 12.000 TL arasında olacağının altını çizdi. Memur emeklileri için SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı eşitlemesinin son kez yapılması gerektiğini vurgulayan Karakaş, emekliye seyyanen zammın tamamen ortadan kaldırılması, oransal anlamda zam yapılması gerektiğini vurguladı.

SGK Başuzmanı emekli maaşına zamda rakamı açıkladı: ‘Seyyanen zam bitsin’ önerisi: ‘Son bir kez’ deyip emekliye refah payı formülünü anlattı

Yılın ilk 6 ayının geride kalmasıyla 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 24,73 olarak belirlendi. Bu çerçevede SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam almaya hak kazandı. Fakat yapılan hesaplamalara göre kök maaşı 10 bin liradan düşük olan 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı yüzde 24,73'lük zamma rağmen 10 bin liranın altında kalacak. Bu çerçevede 1,8 milyon emekli, temmuz ayı zammına rağmen eğer ilave bir düzenleme yapılmazsa yılbaşından bu yana aldığı tutarda maaş almaya devam edecek. Bu çerçevede AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, geçtiğimiz günlerde en düşük emekli aylığında artış yapılmasına ilişkin düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın da katılımıyla gelecek günlerde bir toplantı yapacaklarını söylemişti. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, yapılacak muhtemel zammı değerlendirdi.

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SIFIR ZAM ALMAYA DEVAM EDECEKLER

Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı oranında güncelleme yapıldığını hatırlatarak, “Temmuz ayı itibarıyla yüzde 24,73'lük enflasyon farkı tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine herhangi bir ayrım olmadan aynen uygulanacak. Ancak bu oran uygulansa bile kök maaşı 8 bin 30 lira ve altında olanların maaşı devlet desteği olmadan maalesef mevcut taban olan 10 bin liranın altında kalacaktır. Bu durum zaten geçen yıl temmuz ayında da olmuştu. Geçen yıl temmuz ayında kök maaşı 6 bin ve altında olanlara sıfır zam verilmişti. Aynı durumun tekrarlanmaması için ve emeklilerin talepleri doğrultusunda hükümetin kök maaşı düşük olanlara yönelik bir devlet desteğinin artırılarak yeni bir güncelleme yapması söz konusudur” şeklinde konuştu.

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“12 BİN LİRANIN ÜZERİNDE İSE BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU OLMAYACAK”

Karakaş, yapılacak olan zammın hazine tarafından yapılacağını, devlet destekli bir zam olacağını belirterek, “Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda da katı bir tutum içerisinde olduğu için buradaki zam oranı 11 bin 500 lira, en fazla 12 bin lira tutarında bir tabana sıcak bakıldığı yönünde. Bu düzenleme yapıldığı takdirde en fazla 2 milyon kişinin yararlanabileceğini söyleyebiliriz. 12 bin liranın üzerinde ise bir artışın söz konusu olmayacağı kuvvetle muhtemel hale gelmiştir” açıklamasında bulundu.

TÜRK LİRASI (321)

KÖK MAAŞ 5 BİN TL DE OLSA 10 BİN TL DE OLSA AYNI PARA ALINACAK

Memur emeklilerine yapılacak zam oranları hakkında da konuşan Karakaş, “Enflasyonun altında kalan yüzde 19,31’lik zam yapılacak olan memur emeklilerine de herhangi bir eşitleme yapılmamasının kuvvetle muhtemel hale geldiğini söyleyebiliriz. Yine kök maaşı yüksek olan, örneğin kök maaşı 10 bin lira ve üzerinde olan milyonlarca emekliye ise herhangi bir ilave devlet desteği verilmemesi yönünde beklentilerin arttığını söyleyebiliriz. Hal böyleyken sadece kök maaşı düşük olanlara devlet desteğinin verilmesi halinde bu durumda 12 bin liralık bir tabanın oluşacağı öngörülmektedir. 12 bin liralık bir taban oluştuğu takdirde bunun içerisinde kök maaşa göre baktığımız zaman kendi içerisinde bile eşit olmasına rağmen bir düzensizliğin olacağını söyleyebiliriz. Şöyle ki kök maaşı 5 bin lira olanla kök maaşı 10 bin lira arasında olanlar hemen hemen aynı maaşı alacaktır. Bu durumda on yıl çalışmış olan bir kişi, 10-12 bin lira alacaktır. Yine 20-25 yıl ve üzeri asgari ücret üzerinden çalışmış olan bir kişinin ise kök maaşı, taban ücret 12 bin lira olması halinde sadece 12 bin 473 lira alacaktır” ifadelerine yer verdi.

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EMEKLİ MAAŞINA ORANSAL ZAM ÖNERİSİ

Tüm emeklilere herhangi bir ayrım olmadan son kez eşit bir şekilde seyyanen zam yapılması gerektiğini söyleyen Karakaş, bunun akabinde artık seyyanen zammın tamamen ortadan kaldırılması, akabinde oransal anlamda zam yapılması gerektiğini belirtti. Karakaş, büyümeden refah payının da yasaya konularak sistemin kendi mecrasında işlemesine ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı. (İHA)
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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emekli zammı
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