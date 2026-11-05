SGK Başuzmanı Karataş'tan merak edilen asgari ücret ve seyyanen zam açıklaması: Kritik 40 bin TL detayına dikkat çekti

Milyonlarca çalışanın ve emeklinin gözü kulağı yeni yılda asgari ücret ve seyyane zamma yapılacak düzenlemelerde. Asgari ücret zam oranıyla ilgili birçok senaryo masaya yatırılırken, bir hesaplama da SGK Başuzmanı İsa Karataş'tan geldi.

ASGARİ ÜCRET MASASINDA KRİTİK EŞİK: SGK UZMANI RAKAMLARI TEK TEK AÇIKLADI

Asgari ücretin yalnızca özel sektörü değil tüm toplumu ilgilendirdiğini belirten ve 40 bin TL altındaki asgari ücret zammının olumlu kaşrılanmayacağının altını çizen ve TGRT Haber'de süreci değerlendiren Karataş şu ifadelere yer verdi;

"Asgari ücret sadece özel sektörü ilgilendirmiyor. A'dan Z'ye herkesi, her şeyi ilgilendiriyor. Mesela ev hanımı gidip primini yatıracak; ev hanımı primini yatırdığı zaman asgari ücret yüksek olduğu zaman onu etkileyecek.



"ASGARİ ÜCRET TÜM TOPLUMU İLGİLENDİRİYOR VE ETKİLİYOR"

Hastalık parası alacaksınız etkileyecek, işsizlik parası etkileyecek ve daha da önemlisi SGK açısından da önemli. Asgari ücrete iyi bir güncelleme yapmadığınız zaman SGK'nın da geliri azalıyor. Dolayısıyla burada bütün bu dengeler göz önünde bulundurulacak.



"40 BİN TL’NİN ALTINDAKİ RAKAMDA İŞÇİ KESİMİ MASADAN KALKAR"

Zaten Aralık ayında başladığı zaman ne olacak burada? İşçi kesimi masaya oturmaz büyük bir ihtimalle. Neden oturmaz? İşçi kesimi açlık sınırının altında bir asgari ücret karşısında masada oturamaz. Oturduğu zaman zaten hiçbir inandırıcılığı kalmaz. Dolayısıyla bugün itibarıyla 38 bin TL'yi aşan bir açlık sınırı var.

Aralık ayına geldiğimiz zaman 40 bin TL. 40 bin TL'nin altında bir rakam lafzı olduğu zaman zaten terk edecek ve yine hükümet işverenlerle birlikte bunu belirleyecek.



"ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DE ARTACAK"

Belirlerken de nasıl belirleyecek? Asgari ücret desteği verecek. Çünkü hükümetin de en büyük endişesi işsizlik artmasın, istihdamı korumaya çalışacak. Şu anda 1.270 TL'lik bir destek var, bu destekte tabii ki güncellenecek."