SGK, borcu olana bildiriyor! 10 milyon kişinin silinecek, o tarihe dikkat: Hakları yanacak

Genel Sağlık Sigortası 18 yaşından sonra okumayan veya çalışmayan kişiler için otomatik devreye giriyor. 2024'te milyonlarca vatandaşın GSS borcu silinmişti; son olarak ise 10 milyon vatandaşın GSS borcunun silinmesi bekleniyor. Konu ile ilgili detayları SGK Uzmanı Murat Bal, canlı yayında açıkladı.

Ezgi Sivritepe

1 Ekim 2008 itibarıyla Genel Sağlık Sigortası uygulamaya başlamıştı. GSS ile 18 yaşından sonra okumayan veya çalışmayan kişiler sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Geçen sene prim borcunu ödemeyen 9 milyon vatandaş için af çıkmıştı. Yeni yıla kadar Meclis'e yeni bir düzenleme sunulmaması durumunda 10 milyonun üzerinde vatandaşın sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

SGK Uzmanı Murat Bal, HaberTürk canlı yayınında 10 milyon vatandaş için af çıkacağını belirtti. Bal, cümlelerine şu şekilde devam etti:

"Burada amaçlanan şey 2015 öncesine ait olan borçların artık zaten tahsil kabiliyeti de kalmamış durumda. Artık bunlar tasfiye ediliyor devlet tarafından. Boşuna bir alacak gibi alacak hanesinde bekleyen borçlardı aslında bunlar. 2015 öncesi siliniyor. Orada da bir yanlış anlaşma olmasın vatandaşlarımızda; 2015 sonrasındaki GSS borçları hala meri ve kalıyor. O borçları devlet yine tahsil edebilir"

MUAYENE OLUNABİLİYOR AMA İLAÇ ÜCRETLİ

GSS'de 60 gün üzerinde borcu olanlar faydalanamadığı bir sistemi olduğunu ifade eden Bal, şu sözleri kaydetti:

"Yapılan bir düzenlemeyle bu senenin başında 31 Aralık 2025 tarihine kadar yani yıl sonuna kadar orada sizin borcunuz dahi olsa sağlık hizmetinden yalnız orada muayeneden faydalanabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde ilaç yazıldığında ilacı ücretle alıyorsunuz"

3,1 milyar TL borcun silenecek olması ile ilgili bir değerlendirme yapan Bal, "SGK açısından çok büyük bir borç değil. Yani bu tahsil kabiliyeti olmayan bir borç. Zaten 10 sene geçmiş bunun üzerinden. Tabii yani zaten gelmeyecek bir alacak gibi değerlendirdiği için devlet bunu siliyor" dedi.

E-DEVLET'TEN KONTROL EDİLEBİLİYOR

Halihazırda GSS prim borcu bulunan vatandaşlar mevcut borçlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilirken, belirli sınırın üzerinde borcu olanlara ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bildirim yapılmakta.

BORCUNU ÖDEMEYENLER DİKKAT!

SGK mevzuatına göre, GSS prim borcunu ödemeyen vatandaşlar 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla devlet tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkını kaybedecek

