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SGK'dan 8,2 milyar liralık ödeme!

23.01.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK geçen yıl 8,2 milyar lira rapor ödemesi geçekleştirdi. Ödemelerin 600 milyon lirası iş kazası ve meslek hastalığı, 5,8 milyar liralık bölümü hastalık ve 1,8 milyar lirası analık kapsamındaki istirahat sebebiyle gerçekleştirildi

SGK'dan 8,2 milyar liralık ödeme!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geçen yıl hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle yaşanan gelir kaybının telafisi için sigortalılara toplam 8,2 milyar lira civarında geçici iş göremezlik (rapor) ödemesi yaptı. Bu ödemenin, 600 milyon lirası iş kazası ve meslek hastalığı, 5,8 milyar lirası hastalık ve 1,8 milyar lirası da analık kapsamındaki istirahat sebebiyle yapıldı.

Sigortalılara hastalık ve analık hallerinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için iş göremezliğin veya doğumun olduğu tarihten önceki bir yılda 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartı aranıyor.

Kendi nam ve hesabına çalışan sigortalılara, iş kazası veya meslek hastalığı ya da analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için ayrıca, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekiyor.

ANNEYE, DOĞUMDAN ÖNCE VE SONRAKİ 8'ER HAFTA VERİLİYOR

İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle iş göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenirken, hizmet akdiyle çalışan sigortalılara hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ödeme yapılıyor.

Hizmet akdiyle çalışanlar ile şirket ortakları hariç olmak üzere kendi nam ve hesabına çalışan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önce ve sonraki 8'er haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.


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