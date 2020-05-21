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SGK'dan bu ödemeyi alabilirsiniz! Ödemeyi almak için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.05.2020 13:39 | Son Güncelleme

Hastalık, iş kazası, rahatsızlık ya da gebelik gibi sağlık sorunları nedeniyle iş hayatından uzak kalınan zaman dilimi, çalışanlarda mağduriyet yaratır. Bu mağduriyetin nedeni, çalışanların mesai şartlarından uzak kaldıkları dönemde maaşlarından kesinti yapılmasıdır. Başvuru yapılması durumunda SGK'dan maaş desteği verilir.

SGK'dan bu ödemeyi alabilirsiniz! Ödemeyi almak için...

Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan rapor ile çalışanların maaşlarından yapılan kesinti iade edilir. Meydana gelen sağlık sorunlarının, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna 4A, 4B veya 4C sigortalılık statüsüne bağlı olarak tescil edilme tarihinden sonra oluşması gerekir. Aynı zamanda sağlık raporuyla ispat edilen problemin yatarak ya da ayakta tedavi edilmesinden sonra çalışanların iş hayatına geri dönmesi beklenir. Çalışma hayatına geri dönemeyecek derecede iş gücünde kayıp yaşayanlar için maaş iadesinden ziyade malulen emeklilik şartları devreye sokulur. Peki, rapor parası nedir? Ne kadardır? Nasıl alınır? İşte çalışanların çoğunun bilmediği rapor parasına ilişkin merak edilen detaylar...

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında rapor parasına dair şartlar belirlenmiştir.

Sigortalı olarak çalışma hayatını sürdüren kişilerin hastalık, iş kazası, rahatsızlık ya da gebelik durumları nedeniyle ara verdikleri süreyi sağlık raporuyla ispatlaması gerekir.
Alınan sağlık raporunda kişinin yaşadığı sağlık sorunu ve süresi açık bir şekilde ifade edilmelidir. Çalışanların rapor parasını alabilmesi için konu olan rapor süresinin 3 gün ve daha fazla olması gerekir.
Rapor alınan tarihten önce kişiler SGK'ya tescil edilmelidir ve adına en az 90 gün prim ödemesi yapılmalıdır.
Rapor parasına ilişkin talebini iletecek çalışanların SGK'ya herhangi bir prim borcu bulunmaması önemli bir detaydır.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NASIL ALINIR?

Çalışma hayatına sağlık sorunları nedeniyle ara vermek zorunda kalan kişilerin mesaiye geri dönmesi durumunda arada kalan döneme ilişkin ödeme almaları mümkündür. Rapor parası alınması için kişilerin resmi bir başvuruda bulunmasına gerek kalmaz. Talebin iletilmesi için çalışanların raporu işverene iletmesi gereklidir. İşveren alınan raporu 5 iş günü içerisinde e-rapor sistemine ekler ve SGK yetkililerinin onay verilmesine dair aşamaya geçilir.

SGK tarafından onay verilmesi durumunda çalışanların adına rapor parası ödemesi yatırılır.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NE KADARDIR? NASIL HESAPLANIR?

Rapor parası hesaplamasında kişilerin 3 aylık brüt maaşları, rapor süresi ile tedavi şekli belirleyici olmaktadır. Buna göre;

Çalışanların 3 aylık brüt maaşlarının miktarı toplanır ve 90'a bölünerek günlük rapor parası ücretine erişilir.
Ayakta tedavilerde günlük ücretin 3'te 2'si; yatarak tedavi için ise günlük miktarın yarısı şeklinde hesaplama formülü kullanılır.
Tedavi şeklinin hesaplamasının sonrasında rapora konu olan günün 2 eksiği ile çarpılarak ödenecek olan rapor parası miktarına ulaşılır.
Örnek: Brüt maaşı 3.000 TL olan kadın bir sigortalının doğum yapması durumda alabileceği rapor parasına ilişkin hesaplama:

3 aylık brüt maaş toplanır: 3.000.3=9.000 TL
Günlük ücret için 9.000/90= 100 TL
Doğum ayakta tedavi kapsamında olduğu için günlük ücretin 3'te 2'si hesaplanır. (100.2)/3= 66 TL
Tekli doğumlarda 16 haftalık doğum izin verildiği için yapılacak olan ödeme 112 gündür. (112-2=110) üzerinden hesaplama yapılır.
Ayakta tedavi için elde edilen sonuç ile rapor süresinin 2 eksiği çarpılarak ödenecek rapor parası tutarına erişilir.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE RAPOR PARASI ALINABİLİR Mİ?

Yurt dışına çıkmak zorunda kalan ya da yurt dışında bulunan kişilerle temas edilmesi halinde bulaşı azaltma amacıyla 14 günlük istirahat süresi tavsiye edilir. Bu süre boyunca iş hayatından uzak kalan kişilerin SGK'dan rapor parası almasına imkan tanınmıştır.

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