SGK'dan bu ödemeyi alabilirsiniz! Ödemeyi almak için...

Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınan rapor ile çalışanların maaşlarından yapılan kesinti iade edilir. Meydana gelen sağlık sorunlarının, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna 4A, 4B veya 4C sigortalılık statüsüne bağlı olarak tescil edilme tarihinden sonra oluşması gerekir. Aynı zamanda sağlık raporuyla ispat edilen problemin yatarak ya da ayakta tedavi edilmesinden sonra çalışanların iş hayatına geri dönmesi beklenir. Çalışma hayatına geri dönemeyecek derecede iş gücünde kayıp yaşayanlar için maaş iadesinden ziyade malulen emeklilik şartları devreye sokulur. Peki, rapor parası nedir? Ne kadardır? Nasıl alınır? İşte çalışanların çoğunun bilmediği rapor parasına ilişkin merak edilen detaylar...

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında rapor parasına dair şartlar belirlenmiştir.

Sigortalı olarak çalışma hayatını sürdüren kişilerin hastalık, iş kazası, rahatsızlık ya da gebelik durumları nedeniyle ara verdikleri süreyi sağlık raporuyla ispatlaması gerekir.

Alınan sağlık raporunda kişinin yaşadığı sağlık sorunu ve süresi açık bir şekilde ifade edilmelidir. Çalışanların rapor parasını alabilmesi için konu olan rapor süresinin 3 gün ve daha fazla olması gerekir.

Rapor alınan tarihten önce kişiler SGK'ya tescil edilmelidir ve adına en az 90 gün prim ödemesi yapılmalıdır.

Rapor parasına ilişkin talebini iletecek çalışanların SGK'ya herhangi bir prim borcu bulunmaması önemli bir detaydır.