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SGK'dan bu ödemeyi faiziyle alabilirsiniz! Mahkemeden 'ilaç parası' kararı

14.06.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkeme'den akciğer kanserine yakalanan doktorun kanser ilacı parasını karşılamayan SGK'nın parayı yasal faiziyle geri ödemesine karar verdi.

SGK'dan bu ödemeyi faiziyle alabilirsiniz! Mahkemeden 'ilaç parası' kararı

İstanbul'da yaşayan doktor M.B. (57), akciğer kanseri tedavisinde kendisine yazılan ilacın parası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmayınca dava açtı. İstanbul 10'uncu İdare Mahkemesi, SGK'nın M.B.'ye, tedavi sürecinde kullandığı ilaç için ödediği 53 bin 839 liranın yasal faiziyle geri ödenmesine karar verdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Doktor M.B., 2021 yılında akciğer kanserine yakalandı. Özel bir hastanede tedavi gören M.B., doktorun yazdığı ilacı, SGK karşılamayınca kendisi satın aldı. M.B., o dönem 2 kutu ilacı parası olarak 53 bin 839 lira ödedi. Bunun üzerine M.B., avukatı Volkan Çakır aracılığıyla İstanbul 10. İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Dosyayı inceleyen İstanbul 10'uncu İdare Mahkemesi, devletin herkesin sağlıklı bir yaşam sürmesi için gerekli teşkilatı kurmakla, yaşam hakkını sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmakla ve sosyal güvenlik hakkını sağlayacak gerekli tedbirleri almakla görevli olduğunun altını çizdi.

'HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL'

Mahkeme, bu kapsamda sosyal güvenlik hakkına sahip kişilerin tedavi giderlerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi için içlerinde davalı idarenin de yer aldığı bazı kurum ve kuruluşlara düzenleme yapma yetkisinin verildiğini ancak söz konusu yetkinin veriliş amacı aşılarak ilgililerin sağlık hizmetlerine ulaşmasının engellenmesi veya ağır bir mali yük altında bırakılması sonucunu doğuracak şekilde uygulanmasının hukuken mümkün olmayacağını belirtti. Mahkeme, M.B.'nin kullanması için doktorunun uygun gördüğü ilacın, 'bedel ödenecek ilaçlar' listesinde ve 'hasta katılım payından muaf ilaçlar' listesinde yer almamasının Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na aykırı olduğunu belirterek 2 kutu ilaç parası olan 53 bin 839 liranın M.B.'ye, yasal faiziyle ödenmesi gerektiğine hükmetti.
(DHA)

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