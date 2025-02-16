SGK’dan çalışan annelere destek! Bakıcı yardımı 510 avroya çıkarıldı, başvuru şartları belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, küçük çocuğu olan kadınların iş yaşamından kopmaması ve çocuk bakıcılığının eğitimli kişilerce yaptırılması amacıyla başlatılan EDUCARE II Projesi devam ediyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışan annelere, 0-36 aylık (36. ay dahil) çocuklarının bakımı için eğitimli bakıcı çalıştırmaları halinde destek sağlanıyor. Proje kapsamında aylık destek tutarı 325 avrodan 510 avroya yükseltildi.

Toplam bütçesi yaklaşık 15,3 milyon avro olan projeyle her ay 3 bin 500’ü anne ve 3 bin 500’ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadının istihdamda kalması hedefleniyor.

Yarı zamanlı çalışan anneler de projeden yararlanabiliyor. Projeye başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

"PROJELERİMİZ BAŞARILI BİR BİÇİMDE SÜRÜYOR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’de kayıtlı istihdamın artırılmasının önemine dikkat çekerek, bu kapsamda kadın istihdamını desteklemeyi en önemli gündem maddelerinden biri olarak gördüklerini belirtti.

Kadınların kayıtlı olarak istihdamda kalmasını ve istihdama katılmalarını sağlama hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen birçok projenin başarıyla sürdüğünü vurgulayan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"İş Pozitif ve Women-Up gibi, EDUCARE II de kadınların kayıtlı istihdamını destekleyen projelerimiz arasında. EDUCARE projemiz sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış oluyor hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarımızın istihdamı teşvik ediliyor. Sosyal etkisi güçlü olan bu projemizle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş oluyoruz."

Başvurmak için tıklayınız.

(AA)