SGK'dan dikkat çeken karar! Ödenen maaşları faiziyle geri istedi

SGK'dan ödenen aylıklar için dikkat çeken karar geldi. Türkiye’nin birçok ilinde ve Afganistan’da görev yapan Uzman Jandarma Çavuş Yeşil Bozlak mesleğinin 18’inci yılında 2016’da katıldığı hendek barikat operasyonları kapsamında Şırnak’ın Silopi ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada yanına düşen bir el bombası ile yaralandı. 90 gün sağlık raporu verilen Bozlak, raporunun bitimine 13 gün kala kendi isteği ile birliğinin bulunduğu Mardin’in Nusaybin ilçesine giderek görevine devam etti. Kısa bir süre sonra burada da 3 ayrı defa operasyonlarda yaralanan Bozlak, verilen sağlık raporunun ardından emekliliğe sevk edildi. Aldığı sağlık raporu ile önce SGK’ya, ardından da Ankara İdare Mahkemesine başvuran Yeşil Bozlak’a son görev yaptığı yer olan Adıyaman İdare Mahkemesi gazilik kararını verdi.

SGK İTİRAZDA BULUNDU

SGK tarafından gazilik maaşına bağlanan ve Osmaniye Valiliğinde gazilik madalyası ve beratı verilen Bozlak’ın gazilik kararına SGK, “Bu kararın Adıyaman’dan değil, Ankara İdare Mahkemesinden alınması lazımdı” şeklinde itirazda bulundu. Karar Gaziantep İdare Mahkemesince usul hatası olduğu yönünde bozuldu ve tekrar doğru yerde karar verilmesi üzere Bozlak’ın evrakları AnkaraT İdare Mahkemesine gönderildi.

SGK 144 BİN LİRALIK İCRA GÖNDERDİ

Aradan geçen 18 aylık süre zarfında mahkemeden herhangi bir karar çıkmayınca SGK, kısa bir süre de olsa Bozlak’a ödediği gazilik maaşını faiziyle birlikte geri isteyerek, gazinin evine 144 bin liralık icra gönderdi. Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşayan Bozlak, arkadaşlarından borç alarak kendisine gelen icrayı ödedi. Yeşil Bozlak, “2001 yılında orduya katıldım. Hendek barikat operasyonlarında 4 ayrı defa yaralandım. Bana verilen sağlık raporu ile gazi oldum. Ancak SGK gazilik kararına itiraz etti. Gaziantep İdare Mahkemesi kararı usul yönünden bozdu. Evime icra geldi. Ben de bana gelen icrayı ödedim. Şu anda mağdurum. Devlet büyüklerimden konunun çözülmesi için yardım bekliyorum” dedi. (İHA)



