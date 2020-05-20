SGK'dan erkek çalışanlara müjde! Erken emeklilik için bir kapı daha açıldı...

Emeklilik zamanının hesaplanmasında normal durumlar baz alındığında; sigorta başlangıç tarihi, hizmet süresi, yaş, prim miktarı hatta cinsiyet gibi kriterler belirleyici olur. 20 yaşını dolduran her Türk vatandaşı erkek, sağlık durumunun elverişli olması halinde vatani görevini yapmak zorundadır. Sigortalı olarak iş hayatını sürdüren vatandaşlar, askerlik görevini yerine getirmek için çalışma hayatına ara verirler. Ara verilen bu dönemde çalışanların adına SGK'ya herhangi bir prim ödemesi yapılmaz. Eksik prim günleri ise emeklilik zamanını olumsuz yönde etkiler. İşte bu noktada askerlik borçlanması hakkı devreye girer. Peki, askerlik borçlanması nedir? Ne kadar ödenir? Nasıl erken emekli olunur? İşte askerlik borçlanmasına dair merak edilen tüm detaylar...

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR? ASKERLİK BORÇLANMASI İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR NELERDİR?

Askerlik borçlanması, erkek sigortalılara özel olarak sunulan sosyal bir haktır. Er ya da erbaş olarak birliğine teslim olan erkek sigortalılar, askerlik süresinin tamamını ya da bir kısmını geriye dönük olarak SGK'ya ödeyebilirler. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında askerlik borçlanmasından yararlanmak için gerekli olan şartlar belirlenmiştir.