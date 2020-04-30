SGK'dan kadınlara büyük müjde! Erken emeklilik yolu açıldı...

Doğum nedeniyle; çalışan kadınlar gebeliğin öncesindeki ve sonrasındaki dönemlerde istirahat şansını kullanılırlar. İstirahat dönemlerinde genellikle işveren tarafından kadınların adına SGK'ya prim ödemesi yapılmaz. Eksik prim günleri emeklilik zamanını ve maaşını olumsuz yönde etkiler. Sigortalı olarak çalışan kadınların bu mağduriyetini gidermek için ise doğum borçlanması formülü geliştirilmiştir.

Yasalar ile belirlenen şartlara ve durumlara uygun olan kişiler eksik prim günlerini SGK'ya geriye dönük olarak ödeyebilirler. Kadınlar en fazla üç çocuk için borçlanabilirler. Başka bir ifadeyle tek çocuk için 2 yıllık olmak şartı ile toplam 6 yılı borçlanabilirler. Peki, doğum borçlanması hakkından kimler yararlanabilir? Doğum borçlanması için nasıl başvurulur? Doğum borçlanmasının koşulları nelerdir? Borçlanma süresi ne kadardır? İşte, doğum borçlanmasına dair merak edilen detaylar...

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR? KİMLER BORÇLANMA BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

Doğum borçlanması, SGK'ya tescillenen sigortalı olarak çalışan kadınların doğum nedeniyle iş hayatından uzak kaldıkları sürede eksik kalan prim günlerinin borçlanmasını ifade eder. Doğum borçlanması fırsatından temelde doğumdan önce sigortalı olarak çalışan kadınlar yararlanmaktadır. Buna göre doğum borçlanması hakkından yararlanacak olan kişilerin sigortalılık statüsü belirlenmiştir.