SGK'dan kadınlara müjde! Erken emeklilik yolu açıldı...

Kadınların doğum nedeniyle iş hayatından uzak kalması prim ödemelerinin eksikliğine sebebiyet verir. Eksik prim günleri sigortalı kadınların emeklilik zamanını ve maaşını olumsuz yönde etkiler. Çalışan annelerin emeklilik konusunda yaşadıkları bu olumsuz durumu gidermek için hizmet borçlanması formülleri geliştirilmiştir. Annelere özel olarak sunulan hizmet borçlanması formüllerinin en önemlisi ise doğum borçlanmasıdır. Kadın çalışanların maaşlarından yapılan kesinti için analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği devreye sokulur.

SKK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında sigortalı olan annelere sahip oldukları çocuklar için doğum borçlanması hakkı verilmiştir. Doğum borçlanması temelde eksik prim günlerinin sonraki yıllarda borçlanılması anlamına gelmektedir. Peki, doğum borçlanması nedir? Nasıl faydalanılır?

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Doğum borçlanması; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında çalışan annelere özel olarak tanınan bir haktır. Geliştirilen bu sosyal hak kapsamında kadınlar doğum öncesinde ve sonrasındaki istirahat dönemlerine ait prim miktarlarını sonraki dönemde borçlanabilirler. Bu süre her çocuk için 2 yıl olarak belirlenmiştir ve en fazla 3 çocuk için 6 yıla (2760 gün) kadar borçlanma yapılabilir.