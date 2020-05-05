SGK'dan kadınlara müjde! Erken emeklilik yolu açıldı...

Kadınların doğum nedeniyle iş hayatından uzak kalması prim ödemelerinin eksikliğine sebebiyet verir. Eksik prim günleri sigortalı kadınların emeklilik zamanını ve maaşını olumsuz yönde etkiler. Çalışan annelerin emeklilik konusunda yaşadıkları bu olumsuz durumu gidermek için hizmet borçlanması formülleri geliştirilmiştir. Annelere özel olarak sunulan hizmet borçlanması formüllerinin en önemlisi ise doğum borçlanmasıdır. Kadın çalışanların maaşlarından yapılan kesinti için analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği devreye sokulur.
SKK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında sigortalı olan annelere sahip oldukları çocuklar için doğum borçlanması hakkı verilmiştir. Doğum borçlanması temelde eksik prim günlerinin sonraki yıllarda borçlanılması anlamına gelmektedir. Peki, doğum borçlanması nedir? Nasıl faydalanılır?
DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?
Doğum borçlanması; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında çalışan annelere özel olarak tanınan bir haktır. Geliştirilen bu sosyal hak kapsamında kadınlar doğum öncesinde ve sonrasındaki istirahat dönemlerine ait prim miktarlarını sonraki dönemde borçlanabilirler. Bu süre her çocuk için 2 yıl olarak belirlenmiştir ve en fazla 3 çocuk için 6 yıla (2760 gün) kadar borçlanma yapılabilir.
Kadın sigortalıların doğum nedeniyle iş hayatına ara verdikleri süre boyunca işveren ya da kendisi tarafından adlarına SGK'ya herhangi bir prim ödemesi yapılmamalıdır.
Doğumun öncesinde kişilerin SSK(4A), BAĞ-KUR(4B) ve Emekli Sandığı(4C) sigorta kollarından herhangi birine mensup olarak SGK'ya bildirilmesi gerekir. Kişinin adına doğum tarihine kadar kısa ya da uzun vadeli prim ödemesi yapılmalıdır. Staj başlangıç tarihi de bu noktada sigorta başlangıcı olarak kabul edilebilir.
Doğumun canlı olarak gerçekleşmesi beklenir.
Sigortalı annelerin resmi başvuruda bulunması gerekir.
Kadının doğum ya da sonrasındaki dönemde vefat etmesi halinde hak sahipleri doğum borçlanması başvurusunu ileterek ödemelerini yapabilirler.
Doğum borçlanması süresi yaklaşık 2 yıl olarak belirlenmiştir. Ancak başvuru tarihinden önce çocuğun vefat etmesi durumunda; doğum tarihinden ölüm tarihine kadar geçen süre borçlanılabilir.
Kadın sigortalıların ilk doğumunda kendisine 2 yıllık borçlanma hakkı verilir. Ancak kadınlar ilk doğum için verilen 2 yıllık süre dolmadan ikinci doğumlarını gerçekleştirirse; ikinci doğum için de borçlanma talebi iletilebilir. Bu kapsamında ikinci doğum için verilen 2 yıllık süreye ilk ve ikinci doğum arasında kalan zaman da eklenerek borçlanılır.
Doğum borçlanması evlat edinen ve evlatlık veren anneleri de kapsar.
Doğum borçlanmasının günlük taban ücreti 31.39 TL; tavan ücreti ise 235.44 TL olarak belirlenmiştir.
DOĞUM BORÇLANMASINDAN NASIL FAYDALANILIR?
4A ve 4B sigortalılık statüsünde olan kadın sigortalılar, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezine; 4C sigortalılık statüsünde olan kadın sigortalılar, SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı üzerinden başvurularını iletebilirler.
Online başvurular için ise e-Devlet sistemine entegre edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan "4A Doğum Borçlanması Başvurusu, 4B Doğum Borçlanması Başvurusu ile Son Kez 4C Sigortalısı Olan Kadın Sigortalının Doğum Sonrası Primsiz Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi" sayfaları kullanılır.
Kaynaklar:
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/kadin/dogum_borclanmasi
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