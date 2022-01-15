FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SGK’dan milyonları ilgilendiren karar! 22 Ocak’ta başlıyor

SGK’dan milyonları ilgilendiren karar! 22 Ocak’ta başlıyor

15.01.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SGK'nin sosyal medya hesaplarından yayımlanacak ve vatandaşların katılacağı anketle ismi belirlenecek programda, sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili sorular sosyal güvenlik uzmanlarınca yanıtlanacak. Uygulama 22 Ocak'ta başlayacak...

SGK’dan milyonları ilgilendiren karar! 22 Ocak’ta başlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşları sosyal güvenliğe ilişkin konular hakkında uzmanların katılımıyla hazırladığı videolarla bilgilendirecek.

SGK'den yapılan açıklamaya göre, doğum öncesinden ölüm sonrasına kadar her konuda vatandaşın yanında olan Kurum, doğru ve birincil kaynaktan bilgiye ulaşılmasını sağlamak için yeni çalışma başlattı.

Bu kapsamda, SGK'nin sosyal medya hesaplarından video olarak yayımlanacak yeni programın isminin belirlenmesi için anket düzenlendi. Ankete katılan vatandaşlar, "SGK'ya Sorun", "Bir Soru, Bir Cevap", "Sosyal Güvenlik Saati", "Bir Bilene Soralım" isimlerinden birini seçecek. En çok oyu alan isimle başlayacak program, her cumartesi günü SGK'nin YouTube sayfası ile diğer sosyal medya hesaplarında yayımlanacak.

VATANDAŞA MİKROFON TUTULACAK

Program çerçevesinde, zaman zaman vatandaşlara mikrofon uzatılarak, sosyal güvenlik hakkında doğru bilinen yanlışlar gün yüzüne çıkarılacak. Kaynağından gelen doğru bilgi, anında kolay ve anlaşılır şekilde izleyiciye aktarılacak. Programda, yaşlılık aylığı, malullük, hastalık hali, analık hali, iş kazası, meslek hastalığı, isteğe bağlı sigorta kolları, emeklilik, ölen sigortalının hak sahipleri, yurt dışı işlemleri, primsiz aylıklar, emeklilikten sonra tekrar çalışma, Genel Sağlık Sigortası ve çalışma hayatıyla ilgili tüm sorular sosyal güvenlik uzmanlarınca yanıtlanacak.

Anket sonucunun 20 Ocak Perşembe günü belli olması, programın ilk bölümünün ise 22 Ocak Cumartesi günü yayımlanması planlanıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci el oto pazarının şampiyonları belli oldu... İşte en çok satılan markalarİkinci el oto pazarının şampiyonları belli oldu... İşte en çok satılan markalar
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Nafaka düzenlemesi rafa mı kalktı?Nafaka düzenlemesi rafa mı kalktı?
Anahtar Kelimeler:
sgk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

3600 ek göstergede formül değişti! Maaşta 1311 TL fark…

3600 ek göstergede formül değişti! Maaşta 1311 TL fark…

Doğalgaz desteğinde detaylar belli oldu! 450 ile 1150 TL arasında olacak…

Doğalgaz desteğinde detaylar belli oldu! 450 ile 1150 TL arasında olacak…

Emeklilerin ek ödemesi arttı

Emeklilerin ek ödemesi arttı

Flaş paylaşım: Elon Musk bombayı patlattı! Yüzde 20'ye yakın değer kazandırdı

Flaş paylaşım: Elon Musk bombayı patlattı! Yüzde 20'ye yakın değer kazandırdı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme! 884 lira zam geliyor

3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme! 884 lira zam geliyor

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Necmettin Batırel’den çarpıcı dolar öngörüsü!

Necmettin Batırel’den çarpıcı dolar öngörüsü!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.