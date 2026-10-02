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SGK'dan milyonları ilgilendiren karar: İlaç ve tedaviler için yeni düzenleme

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) değişikliğe gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle organ nakli giderleri, bazı kanser ilaçlarının geri ödeme koşulları, kemik iliği paketleri ve işlem puanları gibi birçok alanda geri ödeme koşulları yeniden belirlendi.

SGK'dan milyonları ilgilendiren karar: İlaç ve tedaviler için yeni düzenleme
Cansu Çamcı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanına ilişkin kurallarda kapsamlı değişiklik yaptı. 2 Ekim 2026 tarihli ve 33388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğle organ ve doku nakilleri, bazı kanser ilaçları, kemik iliği nakli paketleri ve cerrahi işlem puanlarında yeni hükümler yürürlüğe girdi.

ORGAN VE DOKU NAKİLLERİNDE MASRAFLARI SGK KARŞILAYACAK

Yeni düzenlemeye göre, SGK kapsamındaki kişilere organ veya doku naklinin gerekli görülmesi halinde alıcı ve vericinin tüm tedavi masrafları kurum tarafından karşılanacak. Nakil operasyonları yalnızca bünyesinde organ nakli merkezi bulunan sağlık tesislerinde gerçekleştirilebilecek.

Yurt içindeki organ bulma süreçlerinde hastanın veya organın nakil merkezine ulaştırılması için gereken gidiş-dönüş seyahat ve transfer masrafları da SUT hükümleri kapsamında SGK tarafından ödenecek.

Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi’ne bildirilen her kadavra donör için donörü sağlayan merkeze tedarik bedeli ödenecek. Donör sürecinin tamamlanamaması halinde organ koruma protokolünün uygulandığı ilk 48 saatlik yoğun bakım süreci de SGK’ya fatura edilebilecek.

ABO KAN GRUBU UYUMSUZ BÖBREK NAKİLLERİNE KISITLAMA

Düzenlemeyle ABO kan grubu uyumsuz böbrek nakillerinin geri ödemesine sınırlama getirildi.

Herhangi bir diyaliz yöntemiyle tedavisi mümkün olmayan ve bu durumu üçüncü basamak sağlık tesislerinin sağlık kurulu raporuyla kanıtlanan hastalar dışındaki kan grubu uyumsuz nakillerin giderleri SGK tarafından karşılanmayacak. Bu nakillerde kullanılan aferez işlemleri ve tıbbi malzemeler de ayrıca faturalandırılamayacak.

KANSER İLAÇLARININ GERİ ÖDEME ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Meme kanseri tedavisinde kullanılan trastuzumab emtansine ile pertuzumab kombinasyonlarının geri ödeme kriterleri güncellendi.

Erken evre ve metastatik meme kanseri hastalarında ilaçların kullanım süreleri, kür limitleri ve reçeteleme şartları, tıbbi onkoloji uzmanlarının yer aldığı sağlık kurulu raporlarına bağlandı.

SGK dan milyonları ilgilendiren karar: İlaç ve tedaviler için yeni düzenleme 1

Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozukluğu (NMOSB) tedavisinde kullanılan satralizumab etken maddeli ilaç ise 12 yaş üzerindeki belirli kriterleri sağlayan hastalar için geri ödeme kapsamına alındı. İlaç, SUT eki yalnızca yatarak tedavilerde ödenecek ilaçlar listesine dahil edildi.

Hizmet Başı ve Tanıya Dayalı İşlem Puan Listeleri’nde yapılan değişiklikle bronkoskopi işleminin puanı 1.073,67 olarak güncellendi. Göğüs ve çocuk cerrahisi uzmanlarının yanı sıra yoğun bakım uzmanlarının da bronkoskopi işlemini faturalandırmasına imkan tanındı.

Torakoskopik özofagus atrezisi primer onarımı ise 609541 koduyla listeye eklendi ve işlem puanı 25.278,02 olarak belirlendi.

KEMİK İLİĞİ NAKİLLERİNDE PAKET FİYATIN KAPSAMI YENİDEN DÜZENLENDİ

Kemik iliği nakillerinde paket fiyatın kapsamı da yeniden düzenlendi. Donör tahlil ve işlemleri, kan bileşenleri, tıbbi malzemeler ve komplikasyon tedavileri paket fiyata dahil edildi. Nakil öncesinde kullanılan mevcut kronik hastalık ilaçları ile yurt dışından şahsi kullanım amacıyla getirilen ilaçlar ise paket dışında bırakıldı.

SGK dan milyonları ilgilendiren karar: İlaç ve tedaviler için yeni düzenleme 2

Paket süreleri allojenik nakillerde operasyon öncesindeki 15 gün ile operasyon sonrasındaki 90 günü kapsayacak. Diğer nakillerde ise süre operasyon öncesindeki 15 gün ile sonrasındaki 60 gün olarak uygulanacak.

SGK’NIN YENİ DÜZENLEMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Tebliğdeki değişikliklerin tamamı aynı tarihte uygulanmaya başlamayacak. Organ ve doku nakline ilişkin hükümler yayımından 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kanser ilaçları, işlem puanları ve satralizumab düzenlemeleri 5 iş günü sonra uygulanacak. Kemik iliği nakil paketine ilişkin değişiklik ise 5 Eylül 2026’dan geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girdi. Diğer genel maddeler de 2 Ekim 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

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