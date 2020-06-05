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SGK'dan ödeme müjdesi! Ödediğiniz o paraları geri alabilirsiniz...

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.06.2020 12:00 | Son Güncelleme

Emeklilik çalışma hayatına başlayan herkesin en büyük amacıdır. Kişiler bir bakıma emekli olabilmek için iş yaşamını sürdürürler. Normal şartlarda prim miktarı ve sigortalılık süresi, emeklilik zamanını belirleyen önemli faktörler olmasına rağmen; yaş, cinsiyet ile sigorta başlangıç tarihi şartları da değerlendirilir. Emekli olmak için bütün şartların tamamlanması gerekir.

SGK'dan ödeme müjdesi! Ödediğiniz o paraları geri alabilirsiniz...

Milyonlarca çalışan emeklilik gününü iple çeker. Uzun yıllar süren ve yoğun bir şekilde devam ettirilen çalışma hayatının gelir güvencesi olarak kişilere emeklilik maaşı ödenir. Emeklilik şartlarını yerine getiremeyen vatandaşlar ise adlarına SGK'ya yatırılan primlerin boşa gittiği endişesiyle kara kara düşünürler. Yaş şartını tamamlamasına rağmen hizmet süresi ve prim günü ödemesi yeterli olmayan vatandaşların emekli olabilmesi için hizmet borçlanması formülleri devreye sokulmuştur. Ne yazık ki bazı durumlarda hizmet borçlanması da emeklilik için yeterli olmaz. İşte bu durumda emeklilik için prim günü yeterli olmayan ve prim günü şartını tamamlaması mümkün olmayan vatandaşlara SGK'dan ödenmiş tüm primleri iade alma hakkı verilmiştir. Emekli olamayanlar ödedikleri primleri geri alabilir mi? İşte, SGK prim iadesine dair merak edilen tüm ayrıntılar..

SGK'DAN PRİM İADESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELERDİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na geçmişte yapılan prim ödemesinin geri alınması için gerekli olan şartlar 5110 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenmiştir.

Kişilerin toplu ödeme alabilmesi için hizmet akdine bağlı olarak 4A, kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B ile 1 Ekim 2008 tarihinden sonra kamu görevlisi sınıfında 4C sigortalılık statüsünde SGK'ya sigortalı olarak bildirilmiş olması gerekir.
Kişilerin herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmaması ya da kendini işini yapmaması gerekir.
Prim iadesinin alınması için hizmet süresi ve yaş şartlarının tamamlanması istenir. Hizmet süresi kadınlar için 20 yıl; erkekler için ise 25 yıl olarak belirlenmiştir.

Toplu prim ödemesi iadesi almak için resmi başvurunun yapılması gerekir. Kişilerin vefat etmesi durumunda hak sahipleri de başvurularını iletebilir. Hak sahibinin SGK'dan ölüm aylığı ya da dul maaşı almaması gerekir.
Emekli olamama durumunun yanında esas kazancın toplamından daha fazla olarak ödenen prim miktarı da iade edilir. Bu noktada tavan ücret üzerinden yapılan prim ödemeleri dikkate alınır.
Kişilere yapılacak prim ödemesinde Genel Sağlık Sigortası ve hizmet borçlanması primleri iade edilmez.
Sigortalılık statüsüne göre prim iadesi miktarlarında değişiklik olduğunu da söylemek mümkündür. Buna göre; hizmet akdine bağlı olarak 4A sigortalılık statüsünde çalışanlar için 2008 tarihi belirleyici olur. 2008 tarihinden önce hem kişilerin kendisinin hem de işverenlerinin ödediği primlerin iadesi yapılır. Ancak 2008 tarihinden sonra yalnızca işçi primlerinin iadesi gerçekleştirilir.

SGK PRİM İADESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kişilerin emeklilik için yaş ve hizmet süresi şartlarını tamamlaması üzerine eksik prim günlerinin iadesi için resmi başvurusunu iletmesi gerekir. Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu'nun birimleri ve internet sitesi üzerinden gerçekleştirilir. Başvuru için kişilerin yanında dilekçe ve üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan kimlik kartı olmalıdır. Kişilerin online olarak başvurusunu iletebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından desteklenen "Toptan Ödeme Talebi" sayfası yardımcı olur.

SGK PRİM İADESİ NEREDEN ALINIR?

Başvurunun inceleme süresi yaklaşık 1 ay kadar sürer. Başvurunun olumlu olarak sonuçlanmasından sonra kişilerin irtibat numarasına bilgilendirme mesajı gönderilir. Bilgilendirme mesajının kişiye ulaşmasından sonra Ziraat Bankası üzerinden toplu ödeme alınabilir.

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